Nintendo World Championships: NES Edition für die Switch angekündigt!

Nintendo hat offiziell Nintendo World Championships: NES Edition angekündigt, welches 150 Aufgaben aus 13 verschiedenen NES Klassikern beinhalten soll. Der Titel soll schon am 18.07.2024 erscheinen.

NES Remix 3?

Die beliebte NES Remix Reihe, welche auf der Wii U und dem Nintendo 3DS erschienen ist, wird hier zwar nicht offiziell fortgeführt, erinnert aber stark daran. Schließlich waren auch hier zahlreiche NES Klassiker mit super kurzen Aufgaben zu meistern. Allerdings scheint man sich hier mehr an dem Nintendo World Championships Event von 1990 zu orientieren. So muss in kürzester Zeit ein Super Pilz in Super Mario Bros. gesammelt werden. Oder man muss in Metroid es in kürzester Zeit über Plattformen zur nächsten Türe schaffen. Oder man muss als Kirby so viele Gegner wie möglich verspeisen.

Das Jahr 1990 ist zurück!

In Nintendo World Championships: NES Edition dreht es sich um Speedruns mit 150 kleinen Aufgaben. Diese dürften in verschiedenen Modi zu meistern sein. Darunter befinden sich ein Einzelspieler Modus, einen Party Modus für bis zu acht lokale Spieler und sogar einen World Championship Modus in welchem man sich online gegen die ganze Welt stellen kann. Eben so wie in den Nintendo World Championships des Jahres 1990. Allerdings soll es eine Rückspulfunktion geben. Auch die originalen Nintendo Entertainment System Controller für die Nintendo Switch werden mit dem Titel funktionieren.

Der Trailer

Hier der Trailer, welcher uns Nintendo World Championships: NES Edition vorführt und in welchem es sogar ein Wiedersehen mit dem damaligen Weltmeister der originalen Meisterschaft von 1990 gibt: Jeff Hansen.

Um welche Klassiker handelt es sich?

Bei den 13 Klassikern handelt es sich um folgende Titel:

Balloon Fight

Donkey Kong

Excitebike

Ice Climber

Kid Icarus

Kirby’s Adventure

Metroid

Super Mario Bros.

Super Mario Bros. 2

Super Mario Bros. 3

Super Mario Bros. The Lost Levels

The Legend of Zelda

Zelda 2: The Adventure of Link

Nintendo World Championships: NES Edition wird digital als auch physisch erhältlich sein. Während der Download 29,99 Euro kosten wird, wird sich die physische Version um das knapp doppelte drehen. Dafür bekommt man ein Deluxe Set, welche neben des Moduls, 5 NES Pins, 13 Pappkarten mit den Bildern der Verpackungen, sowie ein Replika des goldigen NES Moduls des originalen Nintendo World Championships Events von 1990. Diese wird nur im My Nintendo Store erhältlich sein.

Quelle: youtube.com via NintendoDE