Mario & Luigi: Brothership – Nintendo zögerte den Release hinaus

Mario & Luigi: Brothership wurde von der USK, der deutschen Altersfreigabestelle, bereits am 11. Januar 2024 freigegeben, was darauf hinweist, dass das Spiel 301 Tage vor seiner Veröffentlichung am 7. November 2024 fertig war. Dies ist eine ungewöhnlich lange Zeitspanne, selbst für ein Nintendo-Spiel, und deutet darauf hin, dass der Entwickler das Spiel bewusst zurückgehalten hat. Nintendo hat in der Vergangenheit bereits mehrere Spiele zurückgehalten, bis sie das richtige Zeitpunkt für die Veröffentlichung erachteten. Ein ähnliches Muster wurde bei Paper Mario: Die Legende vom Äonentor beobachtet, das ebenfalls eine lange Zeitspanne zwischen Altersfreigabe und Veröffentlichung aufwies.

Es gibt Spekulationen, dass Nintendo möglicherweise auf die Veröffentlichung des Switch 2 wartet oder andere strategische Gründe hat. Mario & Luigi: Brothership ist ein Rollenspiel, das exklusiv für die Switch veröffentlicht wurde. In dem Spiel begibt man sich auf eine abenteuerliche Reise mit Mario und Luigi auf der „Shipshape Island“, die sowohl ein Schiff als auch eine Insel ist. Die Brüder erkunden verschiedene Inseln, von tropischen Regenwäldern bis hin zu pulsierenden Städten, und treffen auf neue Freunde sowie bekannte Gesichter aus dem Mushroom Kingdom wie Prinzessin Peach und Bowser.

Folge uns bei Google News

Some interesting data from recently released Nintendo titles (USK) :

• Mario & Luigi: Brothership was rated 301 days before release, the longest for an original Nintendo title since FE Engage (which was rated 515 days before release)

*USK is the German rating board [image or embed] — pierre485 (@pierre485.bsky.social) 16. November 2024 um 13:59

Mario & Luigi: Brothership bereits 301 Tage vor der Veröffentlichung fertiggestellt

Das Spiel bietet eine dynamische Version des traditionellen, rundenbasierten Kampfes, bei dem die Spieler Mario und Luigi’s Brüderbonds nutzen müssen, um Hindernisse zu überwinden und ihre Abenteuer zu bestehen. Die Spieler können Bros. Moves nutzen, um Hindernisse zu überwinden, und Bros. Attacks, um in Kämpfen zu dominieren. Die lange Verzögerung zwischen Altersfreigabe und Veröffentlichung hat in der Community gemischte Reaktionen hervorgerufen. Einige Fans sind enttäuscht, dass das Spiel so lange zurückgehalten wurde, während andere glauben, dass Nintendo das Spiel nur so lange zurückgehalten hat, um es optimal zu gestalten und zu veröffentlichen.

Unterstütze uns mit einem Kauf bei Amazon*