Mit Super Smash Bros. Ultimate steht für die Nintendo Switch ein AAA-Game in der Pipeline und es soll auch passendes Zubehör dazu geben! Der Hersteller PDP veröffentlicht nämlich einen Switch-Controller in Retro-Optik, welcher an den Gamecube-Controller erinnert.

Es wird drei verschiedene Designs geben, allen voran den Mario-Controller. Die gelbe Version, der Pikachu-Gamecube-Controller, wird vom Pokémon-Logo geziert. Die blaue Version ziert ein Schild, welches aus The Legend of Zelda bekannt ist.

C-Stick austauschbar

Besonderes Gimmick bei diesem Controller ist, dass man den traditionellen C-Stick bei Bedarf gegen einen größeren Analag-Stick welchseln kann. Angeschlossen wird das Zubehör an der aktuellen Nintendo Konsole über ein etwa drei Meter langes Kabel.

Einen genauen Release-Termin für die Retro-Controller für Nintendo Switch gibt es noch nicht. Jedoch sollen diese pünktlich zum Start von Super Smash Bros. Ultimate, welches weltweit für den 7. Dezember 2018 erwartet wird, verfügbar sein.