Konkrete Zahlen wieviele Nintendo Switch-Besitzer auch „Online“ sind ist nicht bekannt. Dafür aber wieviele von ihnen sich für das 1-Jahr-Abo entschieden haben.

„Genau die Hälfte“, sagte niemand anderes als Nintendo-Präsident Shuntaro Furukawa [himself] gegenüber Bloombergs Tech-Guru in Tokio Yuji Nakamura (via Twitter).

Kauftipp:

Minecraft: Nintendo Switch Edition [Nintendo Switch] bei Amazon.de für EUR 28,99 bestellen

Der Grund dafür dürfte das relativ günstige Angebot von 19,99 Euro für ein Jahresabo sein. Bei Xbox Live und PlayStation Network zahlt man um einiges mehr.

Dafür bekommt man bei der Konkurrenz dafür „kostenlose Games“.

Was uns noch Furukawa mitzuteilen hat?

Er möchte mehr DLC’s für existierende größere Games sehen!

Es gibt aktuell keine Pläne für eSports bei Nintendo.

Fortnite geht es noch immer gut.

Du willst keine wichtigen News aus der Welt von PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch und Co mehr verpassen?! Abonniere noch heute unseren Newsletter! Oder schau auf unserer Facebook-Seite vorbei.