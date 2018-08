Es sieht so aus, als würde der Nintendo Switch in Kürze ein nächstes Firmware-Update bekommen. Hacker haben bereits die Firmware unter die Lupe genommen, nachdem Nintendo es auf eines seiner Server hochgeladen hat.

Derzeit ist das Firmware-Update 6.0 noch nicht öffentlich zum Download, doch gewiefte Hacker stört das wenig. Sie waren in der Lage es zu dataminieren. Einen Überblick was uns zukünftig erwartet wurde via Reddit veröffentlicht.

Wie zu erwarten, bietet das Update Unterstützung für den Nintendo Switch Online-Dienst, einschließlich Backup-Funktion (welche schon längst überfällig war).

Neue Spielerprofil-Icons von Captain Toad: Treasure Tracker wird hinzugefügt: je zwei für Toad und Toadette und je eins für Wingo und Draggadon.

Klassische Nintendo-Controller für die Switch?!

Der vielleicht interessanteste Teil des Updates, den Dataminers gefunden haben, waren offizielle Icons für die NES-, SNES-, Famicom- und Super Famicom-Controller. Dies scheint darauf hinzudeuten, dass Nintendo eine Art klassische Controller-Linie veröffentlichen wird, die mit dem Switch kompatibel sind. Das dürfte im Zusammenhang mit dem Nintendo Switch Online-Dienst gebracht werden. Dieser bringt bekanntlich einige Klassiker aus der Geschichte des Unternehmens bringen wird.