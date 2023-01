Nintendo Switch: 2023 könnte endlich ein neues F-Zero erscheinen!

So lauten zumindest die aktuellen Gerüchte.

Ein Insider welcher schon öfters mit seinen Informationen über Nintendo Titel richtig gelegen hat, verspricht, dass ein neues F-Zero für die Nintendo Switch heuer endlich erscheinen soll.

F-Zero ist tot

F-Zero gehört zu den wenigen Franchisen von Nintendo welches seit fast zwei Dekaden keinen neuen Ableger bekommen hat. Das letzte F-Zero ist 2004 auf dem Game Boy Advance exklusiv in Japan erschienen.

WERBUNG

Das Jahr von F-Zero

Der Internetuser NateDrake ist ein Insider, welcher schon öfters mit seinen Infos, welches zuerst nur Gerüchte waren, Recht behalten. So lag er schon bei Titel wie The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom oder Metroid Prime richtig. Er meint, dass dieses Jahr ein neues F-Zero erscheinen soll. Das neue Jahr ist sehr naheliegend, denn vor genau 20 Jahren ist F-Zero GX auf dem Gamecube erschienen. Die Fans, aber auch die Aktionäre fordern schon lange einen Nachfolger.

Ein neues F-Zero

Bisher wurde mindestens ein Nachfolger abgelehnt. Obwohl seitdem kein eigener Titel mehr erschienen ist, ist F-Zero in anderen Franchisen wie Smash Bros. und Mario Kart in Form von Helden oder Strecken vorgekommen. Schließlich wäre ohne F-Zero nie Mario Kart entstanden. Wir sind uns sicher, dass irgendwann ein unglaublich, schneller F-Zero Titel aus der Asche schnellen wird. Genauso wie ein zweidimensionaler Metroid Nachfolger letztes Jahr unverhofft vorgemacht hat. Schließlich sind ehemalige Mitwirkende immer noch an der Entwicklung einer F-Zero Fortsetzung interessiert.

Durch F-Zero entstand Mario Kart

F-Zero zählt zu den besten Rennspielen aller Zeiten und war ein Launchtitel für die Super Nintendo Konsole. Aus dessen Fortsetzung wurde übrigens das erste Mario Kart! Die Serie wurde dann erst auf dem Nintendo 64 mit F-Zero X und auf dem Nintendo GameCube mit F-Zero GX fortgesetzt. Der letzte Teil war F-Zero Climax für den Game Boy Advance welcher exklusiv nur in Japan erhältlich gewesen ist.

F-Zero war dennoch immer präsent

Auch wenn kein Spiel mehr darauf erschienen ist, so wurde das F-Zero Franchise nie ganz vergessen. So bekam die Serie mit Figuren und Strecken Cameos in diversen Titeln wie Nintendo Land, Mario Kart 8 oder Smash Bros.

Es ist also aller höchste Eisenbahn, dass die futuristischen Rennen wieder stattfinden. In welcher Form auch immer etwas von F-Zero kommt, wir nehmen es. Niemand will mehr warten!

Quelle: resetera.com