“Nintendo Switch 2” wird besser starten, als PS5 und Xbox Series X im Jahr 2020!

Die nächste Konsole von Nintendo, die mögliche “Switch 2”, könnte einen reibungsloseren Start erleben, indem sie die Lieferprobleme umgeht, mit denen die PlayStation 5 (PS5) und die Xbox Series X/S im Jahr 2020 zu kämpfen hatten.

Die Spekulationen über die lang ersehnte Nintendo Switch-Nachfolgekonsole deuten darauf hin, dass sie möglicherweise die Lieferprobleme vermeiden wird, die bei den Markteinführung der letzten Konsolen-Generation von Sony und Microsoft auftraten. Die Nintendo Switch, mittlerweile fast sieben Jahre alt, hat ihre Lebensdauer erreicht, was die Erwartungen an einen zeitnahen Nachfolger verstärkt. Obwohl Nintendo noch keine offizielle Ankündigung gemacht hat, deuten viele Quellen darauf hin, dass die neue Konsole noch in diesem Jahr erscheinen könnte.

Es gibt Hinweise darauf, dass Nintendo bei der technischen Leistung neue Wege einschlägt. Insiderberichte von der Gamescom letzten Jahres deuten darauf hin, dass die “Switch 2” dank Nvidias DLSS-Upscaling-Technologie eine Grafikqualität auf Augenhöhe mit der PS5 und der Xbox Series X/S bieten könnte. Hiroshi Hayase von Omdia prognostiziert außerdem einen größeren 8-Zoll-LCD-Bildschirm, möglicherweise später gefolgt von einer OLED-Version. Vielleicht startet Nintendo auch mit zwei Varianten zum Release.

Warum die Switch 2 besser startet, als die PS5 oder Xbox Series X/S

In einem Bloomberg-Interview offenbarte Hayase weitere Details: Nintendo plant angeblich, im ersten Jahr über 10 Millionen Einheiten der Konsole herzustellen. Dies könnte helfen, Lieferprobleme zu vermeiden, die im Jahr 2020 durch die COVID-19-Pandemie verursacht wurden. Diese Pandemie und die erhöhte Nachfrage nach Halbleiterchips sorgte für Versorgungsengpässe bei PS5 und Xbox Series X in den ersten 3 Jahren nach Release.

Es sieht so aus, als ob Nintendo aus den vorherigen Herausforderungen anderer Konsolenhersteller gelernt hat und plant, eine ausreichende Menge an Einheiten bereitzustellen, um die Nachfrage zum Start zu decken.

Wann genau die Nintendo Switch 2 auf den Markt kommt, bleibt weiterhin unklar. Die Spielewelt wird jedoch gespannt auf die Veröffentlichung warten, um herauszufinden, ob die Gerüchte und Insiderinformationen sich bewahrheiten.