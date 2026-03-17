Nintendo Switch 2 im Mario Kart Bundle fällt im Sale auf unter 380 Euro

Eva Krumm Evas erste Gaming-Erfahrung war Pokémon auf dem Game Boy - ein prägendes Erlebnis, das ihre Leidenschaft für Videospiele entfacht hat. Zusammen mit ihrem Großvater entdeckte sie die Regenbogenstrecke in Mario Kart auf dem SNES, ein Moment, den sie bis heute mit Gaming verbindet. Besonders angetan haben es ihr JRPGs, Otome-Games und Horror, doch auch Indie-Perlen gehören zu ihrem festen Repertoire. Abseits des Spielens verfolgt sie mit Begeisterung aktuelle Entwicklungen in der Gaming-Szene und teilt ihre Eindrücke als Chefredakteurin bei DailyGame.

Der aktuelle Anniversary Sale auf AliExpress sorgt gerade für ungewöhnlich starke Technik Deals. Besonders im Fokus steht dabei die Nintendo Switch 2 im Mario Kart Bundle, die sich durch kombinierte Rabatte aktuell für unter 380 Euro sichern lässt.

Damit fällt der Preis deutlich unter das übliche Niveau für neue Konsolen Bundles. Möglich wird das durch einen Kombinationstrick aus Gutschein, Zahlungsrabatt und optionalem Cashback.

So funktioniert der Rabatt Trick

Der Deal basiert auf einem sogenannten Stacking Prinzip. Dabei werden mehrere Rabatte gleichzeitig angewendet. Der wichtigste Bestandteil ist der Gutschein Code DEAS60. Dieser reduziert den Preis direkt im Warenkorb um 60 Euro, von 456,29 Euro auf 396,29 Euro. Zusätzlich greift ein automatischer Rabatt, wenn die Bezahlung über PayPal erfolgt. Je nach Warenwert werden dabei bis zu 33 Euro zusätzlich abgezogen. Es gibt noch einen weiteren Code für PayPal mit 20 Euro.

Je nachdem wie viel Geduld man mitbringt, kann man sich auf den 20 Euro sichern wenn er da ist, denn der scheint öfters wieder freigeschaltet zu werden als der für 33 Euro. Legt euch die Konsole in den Warenkorb und aktualisiert regelmäßig die Seite. Wenn der gewünschte Code da ist, einfach auswählen und bezahlen.

Wer noch weiter gehen will, kann über das Cashback Portal Shoop weitere Prozente zurückholen. Hier ist allerdings Vorsicht nötig, da nicht jeder Gutscheincode mit Cashback kombinierbar ist.

Das Bundle kombiniert die neue Nintendo Switch 2 mit einem der beliebtesten Spiele der Reihe, Mario Kart. Gerade für Einsteiger ist dieses Paket besonders attraktiv, da Konsole und Spiel direkt zusammen genutzt werden können. Gleichzeitig gehört Mario Kart seit Jahren zu den meistverkauften Titeln auf Nintendo Plattformen. Durch den aktuellen Preissturz wird das Bundle zu einem der interessantesten Deals im gesamten Sale.

Achtung bei Verfügbarkeit und Kontingenten

Der Haken an solchen Angeboten ist die begrenzte Verfügbarkeit. Rabattcodes und PayPal Boni sind oft nur in begrenzter Menge vorhanden und können schnell vergriffen sein. Erfahrungen aus der Community zeigen, dass bestimmte Kontingente im Laufe des Tages wieder freigeschaltet werden können. Wer den Deal verpasst, sollte es zu einem späteren Zeitpunkt erneut versuchen. Auch ein kleiner Trick kursiert bereits. Einige Nutzer legen frühzeitig Produkte in den Warenkorb und testen verschiedene Codes, um sich diese im Account zu sichern.

Nicht jeder Deal ist automatisch ein Schnäppchen

Trotz des starken Preises sollte man den Kauf nicht blind abschließen. Lieferzeiten können variieren und hängen stark vom jeweiligen Händler ab. Auch wenn viele Angebote mittlerweile mit Rückgaberechten versehen sind, bleibt der Einkauf über internationale Plattformen mit einem gewissen Risiko verbunden. Wer auf schnelle Lieferung angewiesen ist, sollte das berücksichtigen.

Zudem funktioniert das Zusammenspiel aus Gutscheinen, PayPal Rabatt und Cashback nicht immer reibungslos. Wer hier den maximalen Preis erreichen will, muss etwas Zeit investieren. Der Anniversary Sale auf AliExpress liefert aktuell einen der stärksten Konsolen Deals des Jahres. Die Nintendo Switch 2 im Mario Kart Bundle für unter 380 Euro ist preislich extrem attraktiv.

Wer schnell ist und die Rabatte korrekt kombiniert, kann hier deutlich sparen. Gleichzeitig gilt wie bei allen großen Sales Aktionen, dass Timing und etwas Geduld entscheidend sind.

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