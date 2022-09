Nintendo: Super Mario Bros. Film hat bereits einen eigenen Twitter-Account

Der kommende Super Mario Film Bros. Film hat einen Twitter-Account. Zwar wurde noch nichts gepostet, aber er ist verifiziert und tausende User folgen diesem Account bereits.

Nach den ganzen Verschiebungen und der Ankündigung, dass in einer Woche ein Teaser Trailer erscheinen wird, haben Fans nun auch den Twitter-Account zu dem kommenden animierten Super Mario Bros. Film entdeckt.

Es ist auf dem Twitter-Account noch nichts gepostet worden. Vermutlich beginnt das große Posten erst mit dem Trailer, welcher am 6. Oktober gespielt wird. Der Schauspieler Chris Pratt hat übrigens preisgegeben, dass er den Trailer schon gesehen hätte und davon extrem begeistert sei. Auch wenn wir ihm das glauben, darf man nicht vergessen, dass Pratt in diesem Film als Stimme von Super Mario mitwirkt und natürlich auch Werbung dafür macht.

I just saw the teaser trailer for the very first time myself. I am simply blown away. You will be too, I promise you. This one is VERY special. Cannot wait!!! #SuperMarioBrosMovie https://t.co/20ptwbydT6

— Chris Pratt (@prattprattpratt) September 23, 2022