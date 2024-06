Nintendo: Personal für Switch Online Service wird gesucht!

Obwohl Nintendo bereits versprochen hat eine Ankündigung der nächsten Konsole im kommenden Jahr zu machen, so kommt es nun überraschend, dass nun neues Personal für den Nintendo Switch Online Service gesucht wird.

In Japan werden neue Mitarbeiter gesucht. Diese neuen Mitarbeiter sollen dafür sorgen, dass Nintendo Switch Online Abonnenten Mitglied bleiben. Das Interessante daran ist, dass diese Aufstockung von Angestellten für den Nintendo Switch Online Service jetzt noch gesucht wird. Das obwohl die Ära der Nintendo Switch bald zu Ende gehen wird.

Dass weiterhin am Nintendo Switch Online Service gearbeitet, beziehungsweise dieser ausgebaut wird, bedeutet, dass der Onlinedienst auch mit der nächsten Konsole nicht sterben, sondern auf dieser höchstwahrscheinlich weiterhin verwendet werden soll. Schließlich schaut die Ankündigung der nächsten Nintendo Konsole, beziehungsweise Nintendo Switch Nachfolger, um die Ecke. Dieser soll nämlich noch in diesem Geschäftsjahr (spätestens März 2025) vorgestellt werden.

If Nintendo is still hiring for Nintendo Switch Online this late in the console's lifespan, then the service is definitely carrying over to the successor. https://t.co/GFGhZW2F3C

— Jake the VGA Fella (@TheVGAfanatic) June 7, 2024