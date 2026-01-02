Nintendo of America startet 2026 ohne Bowser – Neue Führung übernimmt 2026

Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Bei Nintendo of America stehen die Zeichen auf Neuanfang. Mit dem Jahreswechsel endet die Amtszeit von Doug Bowser, der das US-Geschäft von Nintendo in den vergangenen fünf Jahren geprägt hat. Sein Abschied markiert nicht nur einen personellen Wechsel, sondern einen echten Einschnitt, denn Bowser war für viele Fans weit mehr als nur ein Manager mit bekanntem Nachnamen.

Bereits im September wurde kommuniziert, dass Bowser seinen Posten zum 31. Dezember räumen wird. Jetzt ist klar, wie es weitergeht und wer künftig die Geschicke von Nintendo in Nordamerika lenken soll.

Doug Bowser genoss innerhalb der Community einen ungewöhnlichen Status. Allein sein Nachname sorgte immer wieder für Schmunzeln, schließlich teilt er ihn mit dem ikonischen Super Mario-Antagonisten. Bowser selbst spielte diesen Zufall stets mit Humor aus und verabschiedete sich auch jetzt mit einem augenzwinkernden Beitrag auf X.com (vormals Twitter) von seinem bisherigen Arbeitgeber.

Abseits der Wortspiele bleibt seine Amtszeit aber vor allem durch stabile Jahre für Nintendo of America in Erinnerung. Unter seiner Führung navigierte das Unternehmen durch die späten Switch-Jahre, eine Pandemie-Phase und bereitete den Boden für den aktuell wichtigsten Generationswechsel, der Switch 2.

Eine neue Präsidentin für Nintendo of America

Die Nachfolge als Präsidentin übernimmt Devon Pritchard. Sie ist seit 2006 bei Nintendo tätig und kennt das Unternehmen aus dem Effeff. Pritchard arbeitete über Jahre hinweg in Marketing und Vertrieb und war maßgeblich daran beteiligt, Nintendo-Produkte auf dem US-Markt zu positionieren und zu erklären. Mit ihrer Ernennung schreibt Nintendo zudem Geschichte: Pritchard ist die erste Frau an der Spitze von Nintendo of America. Ein Signal, das intern wie extern wahrgenommen wird, gerade in einer Branche, die lange von männlichen Führungskräften dominiert war.

Parallel dazu wird die Rolle des CEO von Nintendo of America neu besetzt. Diese übernimmt Satoru Shibata, der direkt aus Japan kommt. Für Shibata ist es nicht der erste hochrangige Posten bei Nintendo. Die Kombination aus Pritchards US-Markterfahrung und Shibatas Nähe zur japanischen Nintendo-Zentrale deutet auf eine stärkere Verzahnung zwischen globaler Strategie und regionalem Markt hin.

Der Führungswechsel fällt in eine Phase, in der Nintendo kaum besser dastehen könnte. 2025 war eines der erfolgreichsten Jahre der Firmengeschichte. Der Start der Nintendo Switch 2 übertraf selbst interne Erwartungen und stellte frühere Rekorde, darunter jene der Nintendo Wii in den Schatten. Millionenverkäufe der Konsole und starker Software-Support, etwa durch Mario Kart World, sorgen für Rückenwind.

Eines steht fest: Mit dem Abschied von Doug Bowser endet eine Ära, die vielen Fans sympathisch im Gedächtnis bleibt. Gleichzeitig beginnt eine neue und diese startet für Nintendo of America mit so viel Rückenwind wie je zuvor.

