Switch 2 verkauft sich besser als PlayStation 5 – 10,6 Millionen Einheiten erreicht

Der Nintendo-Erfolgslauf geht weiter. Laut neuen Schätzungen von VGChartz ist die Switch 2 im Oktober 2025 die weltweit meistverkaufte Konsole gewesen und hat damit die PlayStation 5 knapp überholt. Insgesamt wurde die neueste Nintendo-Konsole bereits über 10,68 Millionen Mal verkauft.

Die Zahlen zeigen deutlich: Die Switch 2 startet stärker als die Nintendo Switch 2017 und behauptet sich gleichzeitig gegen Sonys immer noch sehr starke PS5. Doch wie verteilen sich die Verkäufe weltweit und wie schneiden die anderen Konsolen ab?

Nintendo Switch 2 führt die globalen Verkäufe an

Im Oktober 2025 erzielte die Switch 2 weltweit 1.373.214 Verkäufe. Damit liegt sie knapp vor der PlayStation 5, die mit 1.310.367 Einheiten dahinter landet. Fast ein Kopf-an-Kopf-Rennen.

Globale Oktober-Verkaufszahlen (Schätzung):

Nintendo Switch 2: 1.373.214 (10.675.413 total)

1.373.214 (10.675.413 total) Sony PlayStation 5: 1.310.367 (82.533.521 total)

1.310.367 (82.533.521 total) Nintendo Switch (1): 275.558 (152.336.397 total)

275.558 (152.336.397 total) Microsoft Xbox Series X/S: 149.849 (33.876.317 total)

Im Vergleich zum Oktober 2017 liegt die Switch 2 über 572.000 Einheiten über der damaligen Switch (1), die damals 801.055 Verkäufe erzielte. Der Vergleich hinkt vielleicht auch wegen dem Release-Monat. Die erste Switch erschien im März, die zweite Switch im Juni.

Weltweite Verkaufszahlen: Wo die Switch 2 besonders stark ist

Die Switch 2 dominiert vor allem in Asien, aber auch in Amerika, wie die Schätzung zeigt:

Region Switch 2 PS5 Switch (1) Xbox Series Amerika 404.014 259.758 64.663 89.660 Europa 262.681 651.025 62.855 42.243 Asien 659.891 354.097 139.147 9.501 Ozeanien 46.628 45.487 8.893 8.445

Nintendo zeigt damit erneut enorme Stärke im asiatischen Markt, während Sony traditionell in Europa die Nase vorn hat. Die Switch (1) ist aber trotzdem noch nicht „tot“. Immerhin verkauft sie sich noch immer besser als die Xbox Series-Konsolen, die nur am amerikanischen Markt stärker ist als der Switch 2-Vorgänger.

Im monatlichen Vergleich zeigt sich ein klarer Trend. So verkaufte sich die Switch 2 gegenüber dem September um 276.000 Mal besser, während alle anderen verloren haben (-202.000 bei PS5, -16.000 bei Xbox Series und -45.000 bei Switch).

Warum die neueste Nintendo-Konsole aktuell den Markt dominiert

Die Switch 2 legt einen beeindruckenden Start hin, weil sie gleich mehrere Faktoren vereint: bessere Hardware, ein starker Launch, eine sehr breite Zielgruppe und die Zugkraft von Marken wie Mario, Zelda oder Pokémon. Dazu kommt, dass Nintendo weltweit gut lieferbar ist. Ein Vorteil, den frühere Konsolenstarts oft nicht hatten und ein kluger Schachzug, der lange geplant war.

Während Sony weiterhin stark bleibt, zeigt die PlayStation 5 typische Mid-Cycle-Schwächen. Microsoft dagegen erlebt ein besonders schwieriges Jahr, in dem die Xbox Series X/S weiter zurückfällt.

Der Konsolenmarkt entwickelt sich 2025 damit klar zu einem Zweikampf zwischen Switch 2 und PS5. Nintendo hat dabei beste Chancen, seine Führung auszubauen vor allem im Weihnachtsgeschäft, das traditionell enorme Verkaufszahlen bringt.

