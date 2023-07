Nintendo auf der gamescom 2023: Turniere und Spiele angekündigt

Nicht viel Neues, dafür aber jede Menge Entertainment: Das bietet Nintendo auf der gamescom 2023.

Hey, du! Du bist ein echter Videospiel-Fan und kannst es kaum erwarten, die neuesten Nintendo-Highlights zu erleben? Dann markiere dir den 23. bis 27. August 2023 dick in deinem Kalender, denn auf der gamescom in Köln erwartet dich Nintendo pur! Schnapp dir deine Joy-Cons und erlebe die Welten von The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, Pikmin 4 und vielen anderen Spielen.

Halle 9, Stand A10/A20 – Dort findest du Nintendo! Gleich zu Beginn kannst du deine Gaming-Fähigkeiten bei aufregenden Turnieren unter Beweis stellen. Wie wäre es mit einer Runde Splatoon 3 oder einer witzigen Runde Everybody 1-2-Switch!? Also komm vorbei und beweise, dass du der beste Kämpfer, der schnellste Rennfahrer oder der geschickteste Versteckspieler bist!

Nintendo: Das wird auf der gamescom 2023 geboten

Welche Spiele zeigt Nintendo? The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, Pikmin 4, Fashion Dreamer, Sonic Superstars, Just Dance 2024 Edition und STAR OCEAN THE SECOND STORY R.

Natürlich kommen auch Super Mario-Fans voll auf ihre Kosten: Super Mario 3D World + Bowser’s Fury, Super Mario Odyssey und weitere Jump-‘n’-Run-Abenteuer werden von Nintendo präsentiert.

Jede Menge Turniere

Wettkampf-Fans aufgepasst! Mario Kart 8 Deluxe, Splatoon 3 und Super Smash Bros. Ultimate fordern deine Skills heraus. Zeig, dass du der Champion bist und sichere dir deinen Platz auf der Nintendo-Bühne. Und wenn du spontan Lust auf ein Turnier hast, keine Sorge! Auch Fun-Turniere stehen für dich bereit, bei denen du dich mit anderen Gaming-Begeisterten messen kannst.

Profi-Turniere auf der Nintendo-Bühne

Turnier Termine Mario Kart 8 Deluxe

gamescom 2023 Championship Do., 24.08., 16:00­–19:00 Uhr Splatoon 3

German Championship Fr., 25.08., 15:00–19:00 Uhr Super Smash Bros. Ultimate

gamescom 2023 Invitational Sa., 26.08., 15:00–19:00 Uhr

Fun-Turniere für alle

Turnier Termine Mario Kart 8 Deluxe Do., 24.08., 14:30–15:30 Uhr

So., 27.08., 16:00–17:00 Uhr Nintendo Live präsentiert: Mario-Dojo Mi., 23.08., 16:00–17:00 Uhr

Do., 24.08., 12:30–13:30 Uhr

Fr., 25.08., 11:30–12:30 Uhr

Sa., 26.08., 11:30–12:30 Uhr

So., 27.08., 13:30–14:30 Uhr

So., 27.08., 17:00–18:00 Uhr Nintendo 64 – Nintendo Switch Online Mi., 23.08., 17:00–18:00 Uhr

Do., 24.08., 11:30­–12:30 Uhr

Sa., 26.08., 10:30–11:30 Uhr

So., 27.08., 11:30–12:30 Uhr Everybody 1-2-Switch! Mi., 23.08., 15:00–16:00 Uhr

Do., 24.08., 10:30–11:30 Uhr

Fr., 25.08., 10:30–11:30 Uhr

Sa., 26.08., 09:30–10:30 Uhr

So., 27.08., 09:30–10:30 Uhr Splatoon 3 Fr., 25.08., 13:30–14:30 Uhr

So., 27.08., 14:30–15:30 Uhr Super Smash Bros. Ultimate Sa., 26.08., 13:30–14:30 Uhr

So., 27.08., 10:30–11:30 Uhr

Außerdem: Check dir Platin-Punkte und exklusive Nintendo-Goodies, indem du dich mit deinem Nintendo-Account am Stand eincheckst. Und für die perfekte Erinnerung kannst du an Fotowänden coole Fotos schießen.

Nintendo findest du auf der gamescom 2023 in Halle 9, Stand A10/A20.

