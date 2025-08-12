Nintendo-Aktie doppelt so hoch wie zu Wii-Zeiten – Konkurrenz weit abgeschlagen

Markus BauerMarkus spielt eigentlich schon immer Videogames und hat sich für Webdesign interessiert als es noch gar kein Internet bei ihm daheim gab. Seine Lieblingsgenres sind so unterschiedlich, wie seine Artikel. Am PC spielt Markus am Liebsten Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie. Auf den Konsolen haben es ihm Action-Adventures und Rennspiele angetan. Mit seinen Kindern spielt er aber auch gerne Minecraft oder Rocket League. Seit einigen Jahrzehnten baut Markus auch seine PCs selbst zusammen. Dabei ist es ihm egal ob Intel/Nvidia- oder AMD. Nur nicht gemischt. Das Preis- und Leistungsverhältnis müssen passen. Mit seinem neuesten PC-Projekt musste erstmals ein "Big Tower" herhalten. Irgendwie stieg die Angst die aktuellen Grafikkarten nicht mehr ins PC-Gehäuse zu bekommen.

Nintendo hat es wieder geschafft: Die Aktie des Unternehmens steht aktuell bei 84 Euro (Stand 11. August, 17:36 MESZ). Das ist doppelt so hoch wie zur besten Zeit der Wii im Jahr 2007. Damals war Nintendo mit der Wii auf dem Höhepunkt seiner Popularität. Danach ging es bergab. Zuerst wegen der Finanzkrise 2008, dann durch den Flop der Wii U im Jahr 2012.

Jetzt ist die Firma dank der Nintendo Switch 2 zurück an der Spitze. Zum Vergleich: Die Nintendo-Aktie hatte am 4. April 2025 einen Wert von 59,02 Euro. Ende 2023 lag der Wert bei unter 30 Euro.

Switch 2 als Turbo für die Nintendo-Aktie

Seit dem Start am 5. Juni 2025 wurden über 6 Millionen Switch 2-Konsolen verkauft und das in nur sieben Wochen. Nintendo geht davon aus, dass bis Ende des Geschäftsjahres mindestens 15 Millionen Einheiten über den Ladentisch gehen.

Die starken Verkaufszahlen spiegeln sich auch in den Quartalsberichten, wobei der Umsatz um 132 Prozent gesteigert werden konnte. Diese Zahlen haben Anleger überzeugt und die Aktie weiter nach oben getrieben.

Wie wertvoll sind andere Gaming-Unternehmen aus Japan?

Wie sieht es bei anderen japanischen Spielefirmen aus? Hier ein Überblick:

Unternehmen Kurs (ca.) Kommentar Nintendo 84 Euro Branchenführer Capcom 23,20 Euro Deutlich darunter Square Enix 63,05 Euro Starke Anstiege SEGA 19,63 Euro Im unteren Bereich Sony 23,28 Euro Seit Anfang des Jahres sehr stabil

Kein anderer Spielehersteller aus Japan kommt derzeit an Nintendos Börsenwert heran. Selbst Sony, das mit der PlayStation eine starke Marke hat, liegt klar zurück.

Der Vergleich mit 2007 zeigt: Nintendo hat sich nicht nur erholt, es steht heute sogar stärker da als in einer der erfolgreichsten Phasen der Firmengeschichte. Die Aktie hat sich in knapp 18 Jahren verdoppelt, und das trotz Rückschlägen wie der Wii U. Das zeigt, wie stark sich das Unternehmen neu erfinden kann, wenn ein Produkt zündet.

Für dieses Jahr werden noch 4 bis 5 exklusive Spiele für die Switch 2 erwartet. Auch Microsoft und Sony dürften ihren „Senf“ dazugeben. Mehr Spiele von externen Anbietern werden sehnlichst erwartet. Wie auch EA Sports FC 26, dass nicht als Legacy Edition für die neue Nintendo-Konsole erscheinen wird, sondern Next-Gen-Features bieten soll.