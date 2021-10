Nintendo 64-Konsole aus LEGO lässt Fans der Retro-Konsole staunen

Nintendo 64 als LEGO-Modell nachgebaut. - Bildquelle: Reddit u/Arceus1414

Auch all die Jahre nach dem Release gilt die Nintendo 64 noch immer für viele Spieler als das “Non-Plus-Ultra”. Im Jahr 1996 veröffentlichte Nintendo das N64, eine revolutionäre Konsole, am Anfang der 3D-Ära. Das N64 brachte Spiele wie Ocarina of Time, Super Mario 64 oder Goldeneye 007 hervor – Spiele die Maßstäbe gesetzt haben. Nun widmete ein Fan der Nintendo 64 ein LEGO-Projekt, dass andere Fans auf Reddit staunen lässt.

In einem Reddit-Beitrag teilte “Arceus1414” eine Sammlung von Bildern seines LEGO-Projekts. Das Ziel war es, eine maßstabsgetreue Nachbildung des N64 zu erschaffen. Und nicht nur die graue Farbe, sondern auch Controller-Anschlüsse auf der Vorderseite, sowie der Modul-Steckplatz sehen genauso aus, wie bei der Konsole.

Um das Aussehen des ursprünglichen Nintendo 64 zu erreichen, verwendete der LEGO-Künstler viele kleinere Teile, um die Lüftungsöffnungen zu kopieren, die für die Kühlung des Systems verwendet wurden.

Nintendo 64-Fan erstellte auch Controller und Zubehör

Nicht nur die Konsole war im Projekt von Arceus1414 vorgesehen, sondern auch ein originaler N64-Controller sowie ein Spielmodul. Ähnlich wie die Konsole, sieht man die Liebe zum Detail. Besonders der Controller war für den LEGO-Bastler eine Herausforderung, da es schwierig war, die richtige Form des Eingabegeräts zu konstruieren. Sogar Kabeln und Netzteil wurden nachgebaut.

Bisher gab es fast nur positive Stimmen zum LEGO-Werk des Users auf Reddit. Einzig beim Modul kann man nur schwer erkennen, um welches N64-Spiel es sich handelt. Gut, so kleine LEGO-Bausteine gibt es dann auch wieder nicht, damit man schwierige Muster oder gar Schriften zusammenstellen kann. Wie “wichtig” die N64 für manche Fans ist hat vor einigen Monaten ein PS5-Spieler gezeigt, der seine Next-Gen-Konsole verkauft hat, um seine N64-Sammlung zurückzubekommen.

Auf die Nachfrage wie Arceus1414 das gute Stück gebaut hat, antwortete er: “Es gibt eine kostenlose Lego-Software namens stud.io, die ich verwendet habe.” Gebaut hat er die Nintendo 64 aus LEGO in gut einem Monat, mit einer kurzen Pause.

Den N64-Controller können Nintendo-Fans auch bald wieder käuflich erwerben, wenn die Retro-Klassiker der Konsole für Nintendo Switch Online erscheinen. Im Gegensatz zum Original-Controller hat der “neue N64-Controller” jedoch mehr Tasten.