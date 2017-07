Games Nintendo Nintendo 64 Classic Mini-Konsole: Der nächste Retro-Coup von Nintendo? 20/07/2017 @ 17:40

Nintendo bereitet nach dem Launch des Super Nintendo Classic Mini bereits im Hintergrund die nächste Retro-Konsole vor. So gibt es bereits jetzt einen Markenschutzeintrag beim europäischen Patent- und Markenamt EUIPO, wie ein User im neoGaf-Forum schreibt.

So hat sich Nintnedo das Design des N64-Controllers am 18. Juli 2017 wieder schützen lassen, zuvor geschah das auch mit dem Controller von NES und Super NES, wir wissen was danach kam: eine Retro-Konsole.

Es gibt einige Menge toller Games für die Nintendo 64: Super Mario 64, Mario Party, Goldeneye,…

Der Hinweis des Eintrages dürfte somit eine inoffizielles Zeichen sein, dass auch eine Nintendo 64 Classic Mini-Konsole von Nintendo folgen wird.

Die Super Nintendo Classic Mini-Konsole ist so beliebt, dass man sie aktuell gar nicht vorbestellen kann (Link: Amazon.de)…

NEWSLETTER