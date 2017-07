Games Nintendo Nintendo 3DS: Produktionsende der Standardgröße bei Nintendo Japan 13/07/2017 @ 20:30

Wie Nintendo Japan auf seiner offiziellen Website berichtet wird die Produktion des Standard-Nintendo-3DS eingestellt.

Nintendo of America und Nintendo of Europe haben bislang keine Meldung dazu abgegeben, ob dies auch für ihre Regionen gilt. Somit ist auch derzeit nicht klar ob dies nur für Japan Gültigkeit hat. Der neue 2DS XL, der 3DS XL und die Standard-Version des 2DS werden jedoch weiterhin in Japan hergestellt.

Das wird jedoch nichts mit dem Erfolg des Nintendo Switch in Japan zu tun haben. Immerhin hat Nintendo Japan schon früher ältere Modelle ihrer Handhelds vom Markt genommen, weil es Neuere gab. Die neuen 3DS/2DS-Modelle besitzen übrigens auch eine leicht schnellere CPU.

NEWSLETTER