Neuverfilmung zu Dune: Erstes Bild zeigt Timothy Chalamet als Paul Atreides

Die klassische Science-Fiction-Romanreihe Dune wurde bereits früher adaptiert, aber die 80er Jahre sind lange her. Jetzt bekommt Dune eine neue Verfilmung und das erste Bild aus dem Film wurde veröffentlicht. Der Film wird von Denis Villeneuve (Blade Runner 2049) inszeniert und soll im Dezember in die Kinos kommen.

Das Bild stammt von Vanity Fair und zeigt Timothy Chalamet in der Hauptrolle als Paul Atreides. Dem Artikel zufolge ist es vom Beginn des Films und zeigt Atreides an einem Strand auf seinem Heimatplaneten Caladan, kurz bevor er zum Gewürzabbauplaneten Arrakis aufbricht.

