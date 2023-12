Gerüchte um neues Super Smash Bros. Spiel

Letzten Monat gab Bandai Namco offiziell die Gründung von Studio 2 & Studio S bekannt, einem Entwicklerteam, das an Projekten für Nintendo arbeitet. Vor dieser Ankündigung hatte das Studio an mehreren hochkarätigen Switch-Spielen gearbeitet, darunter Super Smash Bros. Ultimate und Mario Kart 8 Deluxe. Einem Bericht von Twisted Voxel zufolge hat das Unternehmen neue Stellenausschreibungen veröffentlicht, darunter eine für ein 2D-Spiel. Die Stellenausschreibung scheint “die Erstellung von Szenariospezifikationen, Leveldesigns etc. für Actionspiele mit Seitenansicht” zu beinhalten. Diese Beschreibung lässt vermuten, dass es sich um ein neues Spiel der Super Smash Bros.

Die Leser sollten vorsichtig sein, bis eine Ankündigung erfolgt. Es gibt Gerüchte, dass ein neues Nintendo-System in der zweiten Hälfte des Jahres 2024 erscheinen soll. In diesem Zusammenhang würde ein neues Super-Smash- Bros.-Spiel Sinn ergeben. Seit dem Start der Serie im Jahr 1999 hat jede Nintendo-Heimkonsole ein Smash Bros bekommen. Es gab sogar eine Veröffentlichung für den 3DS. Nintendo und der Schöpfer der Serie, Masahiro Sakurai, haben sich bezüglich der Zukunft der Serie bedeckt gehalten. Es ist jedoch schwer vorstellbar, dass es ein Nintendo-System ohne Super Smash Bros. in irgendeiner Form geben wird.

Masahiro Sakurai und Super Smash Bros.

Die größte Frage zum nächsten Super Smash Bros. Spiel ist, ob Masahiro Sakurai daran beteiligt sein wird. Es bleibt abzuwarten, ob er auch diesmal wieder an Bord sein wird. Sakurai ist nicht nur der Schöpfer der Serie, sondern hat auch bei jedem Spiel als Regisseur fungiert und sogar die Stimme von König Dedede gesprochen. Sakurai ist durch seine Videos zu Super Smash Bros. Ultimate auch so etwas wie ein Gesicht der Serie geworden. Er hat den Fans ein größeres Verständnis für den Entwicklungsprozess vermittelt, indem er offen über den Aufwand spricht, der in jedem Spiel steckt.

Allerdings hat die Menge an Arbeit, die in diese Spiele fließt, Sakurai eindeutig in Anspruch genommen. Der Regisseur hat offen darüber gesprochen, dass er sich im ‘Halb-Ruhestand’ befindet und im Moment scheint er sich zu amüsieren. Es ist schwer vorstellbar, dass die Serie ohne seine ruhige Hand am Steuer auskommt. Es bleibt abzuwarten, ob er zurückkehrt, wenn die Serie fortgesetzt wird.

Derzeit gibt es nur sehr wenige offizielle Details über das nächste Nintendo-System. Wir wissen, dass Nintendo ein kürzeres Zeitfenster zwischen der Ankündigung und der Veröffentlichung des Spiels plant. Das Unternehmen möchte auch den Wechsel zwischen den Systemen erleichtern und wird weiterhin die aktuellen Nintendo-Konten verwenden. Berichten zufolge hat Nintendo das System im Sommer auf der Gamescom hinter verschlossenen Türen vorgestellt und dabei eine technisch beeindruckende Version von The Legend of Zelda: Breath of the Wild gespielt. Wenn das System wirklich in der zweiten Hälfte des Jahres 2024 erscheint, wird eine offizielle Ankündigung wahrscheinlich Anfang nächsten Jahres erfolgen.