Neues Herr der Ringe-Spiel angekündigt

Herr der Ringe-Fans kommen endlich wieder voll auf ihre Kosten. Am 2. September startet die Herr der Ringe-Serie, Der Herr der Ringe: Gollum erscheint hoffentlich auch irgendwann und nun kündigt der Publisher Private Division (Hades, The Outer Worlds) auch noch ein neues Spiel zum fiktiven Kultuniversum an.

Um was für ein Spiel handelt es sich?

Noch hält sich Private Division mit Informationen bedeckt. Er kündigt jedoch an, es soll ein Spiel werden, das sich stark von bisherigen Spielen im Herr der Ringe-Universum unterscheiden soll. Man solle Mittelerde erkunden können “wie nie zuvor”.

Wer ist der Entwickler Weta Workshop?

Weta Workshop war maßgeblich an den Filmen zu Herr der Ringe und Der Hobbit beteiligt. Sie haben damals unter anderem bei den Visual Effects, den Kostümen und Waffen gewerkelt. Nun entwickelt die 2014 gegründete Gaming Sparte von Weta Workshop ihr erstes großes Spiel.

Wann erscheint das neue Herr der Ringe-Spiel?

Erscheinen soll es im Geschäftsjahr 2024 vom Publisher Private Division. Damit liegt der angepeilte Release-Zeitraum zwischen April 2023 und März 2024.

Auf welchen Plattformen erscheint es?

Hierzu gibt es noch keine Informationen. Da das Entwicklerstudio aber bisher an aufwendigen, visuell-intensiven Produktionen beteiligt war, ist zumindest ein Release auf Mobile-Geräten eher unwahrscheinlich.

Sollte das Spiel tatsächlich im oben genannten Zeitraum erscheinen, werden sicherlich in den nächsten Monaten neue Informationen durch das Internet wandern. Herr der Ringe-Fans werden wohl den ersten Enthüllungstrailer kaum erwarten können.

Wie fantastisch ein Herr der Ringe-Spiel in der Unreal Engine 5 aussehen würde, zeigt dieser Fan-Trailer.

