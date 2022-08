“Der Herr der Ringe” in der Unreal Engine 5 – Ich will das Spiel !

Der Herr der Ringe: Die Amazon Original Serie startet am 2. September 2022 bei Prime Video - (C) Amazon Studios

Eigentlich kann ich den Serienstart von Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht gar nicht mehr erwarten. Endlich wieder in die Welt von Tolkien eintauchen. Vom Auenland, über Gondor bis nach Mordor. Es gibt so viele Orte, die man gerne selbst bereisen würde. Doch was wäre, wenn es ein “Der Herr der Ringe”-Spiel in der Unreal Engine 5 geben würde, dass all diese Träume erfüllen würde? Ein Fan hat dazu einen wunderschönen Trailer veröffentlicht.

Obwohl dieses Spiel nicht existiert, dass uns ganz Mittelerde zeigt, gibt es einen erstaunlichen Konzept-Trailer, der diesem Traum sehr nahe kommt. Der YouTube-Kanal Enfant Terrible hat einen von Fans erstellten Trailer für ein “Der Herr der Ringe”-Spiel hochgeladen. Der Trailer verwendet dabei Material von verschiedenen Künstlern, um Mittelerde in der Unreal Engine 5 zum Leben zu erwecken.

WERBUNG

Im Fan-Trailer besuchen wir die Fantasy-Welt von Tolkien zu ikonischen Orten aus der Film- und Buchreihe. Vom Turm von Mordor bis zum Auenland ist alles dabei, auf was wir uns freuen würden. Die Optik macht Laune, dass wir selbst an den Controller gehen würden um es zu spielen.

Das gesamte “Der Herr der Ringe”-Gefühl in einem Spiel

Schwer vorstellbar, dass ganz Mittelerde in einem Videospiel zusammengefasst wird. Tolkiens Welt ist so groß und es gäbe so viel Potenzial für Geschichten – die wir selbst erleben könnten. Ein Open-World-Abenteuer epischen Ausmaßes. Stell dir vor, du wärst an der Belagerung Minas Tiriths beteiligt und würdest mit Gandalf gemeinsam die finsteren Orks bekämpfen.

In den nächsten Monaten werden wir tatsächlich die Gelegenheit bekommen, selbst den Controller anzufassen um wieder nach Mittelerde zurückzukehren – als Spieler. Allerdings wurde der Release-Termin von Der Herr der Ringe: Gollum auf unbestimmte Zeit verschoben.

Für Fantasy-Fans gibt es außerdem noch eine andere Welt, in der du dich flüchten kannst: Hogwarts Legacy. Das Action-Rollenspiel von Avalanche Software soll im Dezember 2022 veröffentlicht werden. Vielleicht wären sie gut beraten, wenn das nächste Spiel in Mittelerde stattfindet.

Passend zum Thema