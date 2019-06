Share on Facebook

Der Herausgeber Bethesda Softworks und der Entwickler MachineGames haben während der Pressekonferenz Bethesda Softworks auf der E3 2019 einen neuen Trailer für Wolfenstein: Youngblood veröffentlicht.

Wolfenstein: Youngblood folgt der Story der Zwillingstöchter von BJ Blazkowicz, der in den 1980ern in Paris verschwand. Natürlich müssen sie auf ihrem Weg ein paar Nazis bekämpfen. Der Traile zeigt ein wenig mehr von der Story und gibt uns einen guten Einblick in die skurrilen Persönlichkeiten von Jess und Soph.

Wolfenstein: Youngblood wird am 26. Juli für PlayStation 4, Xbox One, Switch und PC erhältlich sein.