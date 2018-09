Capcom veröffentlichte heute einen neuen Debut Trailer zu Devil May Cry 5, das einen genaueren Einblick auf Dante gibt.

Die Stadt ist völlig von Dämonen aus der Unterwelt überrannt worden. Doch es stellt sich heraus, dass nicht nur Red Grave City in Schwierigkeiten steckt. Sie sind überall. In Devil May Cry 5 verbündet sich der legendäre Dämonenjäger Dante mit dem jungen Dämonenjäger Nero und dem Waffenkünstler Nico, um seine Untersuchungs- und Vernichtungstechniken an seine Grenzen zu bringen. In einem neuen Trailer, der heute veröffentlicht wurde, sieht man Dante mit seinem treuen Schwert Rebellion, den Pistolen Ebony und Ivory und einem völlig wahnsinnigen Motorrad, das sich am Lenker in zwei Klingen spaltet.

Devil May Cry 5 erscheint am 8. März 2019 für PlayStation 4, Xbox One und PC.