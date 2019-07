The Pokemon Company hat neue Informationen zu den Unterschieden, Videos und Screenshots von Pokémon Schwert und Pokémon Schild veröffentlicht.

Pokémon

Es ist ja allgemein bekannt, dass je nachdem welche Edition man käuft einige Pokémon in dieser nicht zu finden. Welche das jetzt in den kommenden Editionen Schwert und Schild sein werden, steht nun fest.

Pokémon Schwert (Kapuno und Miniras)

Pokémon Schild (Larvitar und Viscora)

Dynakristalle

Die Dynakristalle bieten dem Spieler die Möglichkeit Dynamax-Larvitar und Dynamax-Miniras in besonderen Dyna-Raids herausfordern und sogar zu fangen. Wer sich das Doppelpack mit dem goldenen Steelbook holt, erhält zusätzlich zu jedem Game einen Code für die Kristalle. Diese überbrücken in den Editionen auch die Tatsache, dass man eines der beiden Pokémon ja eigentlich nicht in der jeweilig anderen Edition das Pokemon nicht finden kann. So kann man also Larvitar in Sschwert bekommen und Miniras in Schild.

Arenen und Arenaleiter

In jeder Edition wird es natürlich auch verschiedene Arenen und Arenaleiter geben. Welchen Arena ihr also in der Gebirgsstadt erhaltet, hängt vom Spiel ab. In Pokémon Schwert tretet ihr gegen Saida und ihre Kampf-Pokémon an, in Pokemon Schild dagegen gegen Nio und seine Geister-Pokémon.