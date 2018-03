Publisher Activision plant für diese Woche einen Live Stream vorzunehmen, dass bestätigte Twitch Editior Manager Kevin Kelly.

Die Einzelheiten zum Stream sind derzeit noch unklar. Dabei sein könnte jedoch etwas für das im dritten Quartal 2018 angekündigte Spyro the Dragon Remastered, welches zum 20 jährigen Jubiläum des violetten Drachens erscheint.

Unbestätigten Gerüchte zu Folge soll für Call of Duty: Modern Warfare 2 Remastered nur der Singleplayer dem neuen Call of Duty: Black Ops 4 hinzugefügt werden, jedoch nicht die Multiplayer-Variante. Damit möchte man den MP von Black Ops 4 nicht blockieren. Mal schauen was daran dran ist.