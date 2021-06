PS Plus im Juli: Nur ein Leak war richtig

PS Plus Juli 2021 © Sony

Schon länger war der eine Leak bekannt. Aufgrund der Arbeiten an einem Remake für A Plague Tale für die PS5 war ein klares Zeichen für Leaker. Und dieser eine Titel hat sich auch bestätigt. Jetzt wurde die offizielle Liste der PS Plus Titel für Juli auf Twitter bekannt gegeben. Es war ja ein Verdacht da, dass alle drei Titel bereits als Leak bekannt sind, jedoch wurden die anderen Games soeben widerlegt.

A Plague Tale: Innocence das PS5 Remake im PS Plus Juli

PlayStation 5 Besitzer erhalten im Juli wieder einen PS Plus Exklusivtitel. Dieses Mal das bereits gelekate Remake zu A Plague Tale: Innocence. Das von Kritikern hoch gelobte Game wird in 4K, 60 FPS und überarbeiteten Grafiken aufpoliert neu präsentiert. Amicia und ihr Bruder Hugo müssen überleben, während sie gejagt werden. Gejagt von der Inquisition, von Ratten und gefangen im dunkelsten Zeitalter Europas.

PS Plus Juli Shooter Call of Duty: Black Ops 4

Es überrascht nicht gerade dass im PS Plus Juli Call of Duty einen Titel spendiert. Nach dem aktuellen Hype rund um Battlefield, will Activision die Spieler daran erinnern, wie viel Spaß Call of Duty macht. CoD: Black Ops 4 ist voll gepackt mit verschiedenen Multiplayer Modi. Ob es der Klassiker der Multiplayer Shooter ist, bei dem man einfach gegen andere Spieler antritt, der populäre Zombie Modus oder der eigens für dieses Game kreierte Blackout Modus.

WWE 2K Battlegrounds

Der wohl coolste Look der einem WWE Game verpasst wurde, ist der Comic Look von 2K Battlegrounds. Das optisch ansprechende Game ist einfach zu lernen und ein Spaß für Kids. Durch die Cartoon Optik wird die „Gewalt“ des Wrestling Games entschärft und mit der Steuerung total simplifiziert. Als PS Plus Game im Juli eindeutig eine Empfehlung für Spieler die Kinder zu Hause haben. Als Erwachsener wird man aber wohl eher schnell Langweile ernten oder an den unzähligen Mikrotransaktionen frustrieren.

Die Juni Games könnt ihr euch im PS Plus Abo noch bis 5 Juli sichern, falls ihr das nicht schon habt.