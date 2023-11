Neue Bilder zur Fallout TV-Show veröffentlicht

Fallout-Fans konnten diese Woche endlich einige neue Fotos von Amazons neuer Fallout-Fernsehserie begutachten. Durch diese Bilder erhalten wir den bisher besten Blick auf die postapokalyptische Welt und die Bewohner, welche für die Prime-Video-Version geschaffen wurden. Ein neuer Blick auf die Serie bietet sich mit Walton Goggins, der die Rolle des Charakters mit dem passenden Namen “Ghoul” spielt. Ebenfalls eine Hauptfigur ist Lucy, gespielt von Ella Purnell, bekannt aus Yellowjackets. Die Bruderschaft ist in ikonischer Power Armor gekleidet. Die Serie erscheint erst im April 2024, was genug Zeit für weitere Vorschauen wie diese neuen Fotos lässt.

Die neue Fallout-Serie kommt von Jonathan Nolan und Lisa Joy, die für die Entstehung von HBOs Westworld bekannt sind. Der Aufbau wird denjenigen, die bereits die Fallout-Spiele gespielt haben, sehr vertraut sein. In Purnells Rolle als Lucy, der Tochter des Aufsehers von Vault 33, gespielt von Kyle MacLachlan, muss sie das Vault verlassen, um eine Rettungsmission zu absolvieren. Hierbei kommt sie zum ersten Mal den Gefahren des Fallout-Ödlands gegenüber. In der Serie gibt es eine Figur namens Ghoul. Er wurde durch Strahlung so verändert, dass er früher ein Mensch war. Im Gegensatz zu Purnells Charakter ist er ein Scharfschütze, den es schon seit Jahrhunderten gibt. In einem Interview mit Variety wurde Ghoul mit dem Dichter Virgil in Dantes Inferno verglichen, da er “unser Führer und unser Protagonist” durch die Serie ist.

“Walton ist geschickt in Drama und Komödie, was schwierig ist”, sagte Nolan gegenüber Variety. “Es gibt einen Unterschied in Zeit und Abstand zwischen dem, was dieser Mann war und dem, was er geworden ist. Das wirft mir eine dramatische Frage auf: Was ist mit diesem Mann passiert? Wir werden also rückwärts gehen.”

In Bezug auf die neuen Bilder haben wir neun verschiedene Ansichten der Welt von Amazons Fallout-Serie gesehen. Die neuen Bilder sind unten zu sehen. Prime Video-Kunden können sich freuen, denn die Serie erscheint am 12. April auf der Streaming-Plattform.