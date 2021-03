Netflix Logo (C) Netflix

Wien, Österreich – Langeweile in der Quarantäne? Oder einfach nur gespannt welche Netflix-Serien für viele Zuseher als die besten gelten? Wir haben für euch eine kleine Zusammenfassung von 9 Netflix-Serien, die ihr unbedingt 2021 gesehen haben solltet. Natürlich sind diese Empfehlungen subjektiv. Durch intensive Recherchearbeit haben wir allerdings versucht, die beliebtesten Serien für euch herauszusuchen.

Ja, die Corona-Zeit wird allmählich schon langweilig. Das Haus rundum erneuert, die Wohnung bereits zum 100. Mal geputzt, der Garten schon ein Traumparadies und sogar das Auto schon ausgesaugt. Doch Schluss mit Langeweile, wir haben für euch 9 Netflix-Serien, die ihr gesehen haben solltet. Ihr werdet sehen, die Zeit wird wie im Flug vergehen und es ist bestimmt für jeden etwas dabei.

Netflix Serien: Die beste Übersicht 2021

Haus des Geldes (Exklusiv auf Netflix)

Ganz oben zu den Serien-Highlights im April gehört mit „Haus des Geldes“ wenig verwunderlich ein wahres Netflix-Aushängeschild. Anfang April ist die langersehnte 4. Staffel der Serie erschienen.

Die große Frage der 4. Staffel ist: Hat Nairobi überlebt, nachdem sie von einem Scharfschützen angeschossen wurde? Wie es mit der Serie weitergeht, ob eine 5. Staffel und ein Spin-Off kommen, darüber haben wir in einem eigenen Artikel bereits berichtet. Fakt ist: Diese Serie verzauberte bereits zig Zuseher und zog sie in ihren Bann. Denn vor jeder Staffel ist der Trubel und die Vorfreude bei den zahlreichen Fans der Serie riesig. In der Quarantäne ist jetzt Zeit auch zu einem solchen Anhänger zu werden, Unterhaltung ist jedenfalls geboten. Immerhin geht es um Banküberfall, Geiselnahme, Drama und jede Menge Action.

Tiger King „Großkatzen und ihre Raubtiere“

Nachdem die Serie, die aktuell nur eine Staffel beinhaltet in kürzester Zeit durch die Decke geschossen ist und in Österreich bereits zu den 3 am meisten gesehenen Netflix-Inhalten gehört, darf auch sie keinesfalls bei den besten 7 Netflix-Serien fehlen.

Nach einer kleinen Panne, ist die 8. Folge der Serie auf Netflix jetzt übrigens wieder verfügbar. Die Handlung ist chaotisch, irgendwie trotzdem interessant, erschreckend, eigenartig, aber vor allem eines: Bei den Netflix-Usern mehr als nur beliebt. Wer sich also eine Doku der etwas anderen Art ansehen will und wissen möchte wovon alle aktuell sprechen, der sollte sich diese Serie nicht entgehen lassen. Die Geschichte ist zwar irgendwie irre, aber trotzdem wahr und vermutlich gerade deshalb interessant.

The Big Show

Zu den aktuell beliebtesten und meistgesehenen Serien gehört auch die Familien-Sit-Com über das fiktive Leben von Wrestling-Legende „THE BIG SHOW“, der natürlich selbst die Hauptrolle der Serie einnimmt.

Diese Serie ging aus einer Kooperation zwischen Netflix und WWE Studios hervor. WWE ist mittlerweile nicht nur für Wrestling, sondern auch für die Film- und Serienproduktionen bekannt. Vor kurzem erschien auf Netflix auch der Film „Mein WWE Main Event“. Die erste Staffel von „THE BIG Show Show“ hat 8 Folgen. Eines jedoch vorweg: Wer mit Wrestling und der WWE so gar nichts anfangen kann, der wird auch mit dieser Serie nicht glücklich werden. Da die WWE jedoch so einige Fans hat, war dies ein Grund für uns diese Serie in diese Liste zu nehmen, immerhin sind Geschmäcker verschieden.

Riverdale (Exklusiv auf Netflix)

Die US-Serie, die auf einem gleichnamigen Comic basiert und unter anderem von Warner Bros. produziert wird, zählt zu den absoluten Hits auf Netflix und auch zu den am meisten angesehenen im deutschsprachigen Raum.

Aktuell gibt es vier Staffeln der Serie. Manch Kritiker meinen, die Serie hätte mit fortschreitender Handlung an Qualität eingebüßt, doch die Zuseherzahlen der Serie sprechen für sich. Die Serie handelt in der scheinbar perfekten Kleinstadt Riverdale. Doch diese wird von dem Tod eines Highschool-Schülers überschattet und ab dann ist nichts mehr wie es einmal war in der idyllischen Stadt.

