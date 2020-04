Tiger King: Auf Riesenerfolg folgt Riesenpanne – 8. Folge war nur 5 Minuten online

Foto: Netflix

Tiger King oder im deutschen Sprachraum unter Großkatzen und ihre Raubtiere bekannt wurde innerhalb kürzester Zeit zu einem populären Schlager auf Netflix. Doch gerade am Ostersonntag folgte eine Panne, die bis jetzt nicht ausgebessert wurde.

Schon nach nur 7 veröffentlichten Folgen befindet sich Tiger King auf Platz 3 der am meisten abgerufenen Inhalte auf der Streamingplattform Netlix. Aufgrund dieses Hypes der Serie entschloss sich Netflix eine 8. Folge als Bonusfolge herauszubringen. Doch dieses Versprechen hielt der Streaminganbieter zumindest in Österreich und Deutschland nur äußerst kurz ein.

Tausende Fans warteten am Ostersonntag vergeblich auf Tiger King Folge

Denn während sich tausende Fans am Ostersonntag schon auf die 8. und vorerst letzte Folge freuten, wurden sie vom Streamingriesen im wahrsten Sinne des Wortes tierisch enttäuscht. Denn nur rund 5 Minuten nach der Veröffentlichung wurde die 8. Folge auch schon wieder gelöscht. Auch am heutigen Ostermontag gibt es keine Spur der neuen Folge. Doch wir können die Fans der Hype-Serie beruhigen: Netflix kündigte auf Twitter an, dass die Folge noch erscheinen wird. Für alle, die nicht mehr warten können hat Streaminganbieter ebenfalls einen Tipp parat: Einfach die Sprache in den Einstellungen auf Englisch ändern, dann könnt ihr die 8. Folge im Original sehen. Einen ernsthaften Grund für die seltsame Panne nannte Netflix bislang nicht.

Hi, ihr coolen Katzen und Kätzchen. Die Aftershow-Folge von Großkatzen und ihre Raubtiere verspätet sich leider ein bisschen. Joe Exotic muss noch seine Leoparden-Lederjacke entfusseln und ich habe so viele Schokohasen gegessen, dass das Untertiteln etwas länger dauert. — netflixde (@NetflixDE) April 13, 2020

Für alle, die Tiger King noch nicht kennen, haben wir hier die Serienbeschreibung von Netflix für euch:

Unter den exzentrischen und kultigen Persönlichkeiten in der schrägen Welt der Großkatzenbesitzer sticht wohl niemand so sehr heraus wie der Country- und Westernsänger Joe Exotic, ein Waffen tragender Polygamist mit Vokuhila und Besitzer eines Zoos in Oklahoma. Der charismatische Joe und eine bunt zusammengewürfelte Truppe aus Drogenbaronen, Hochstaplern und Kult-Ikonen frönen der seltsamen Leidenschaft für große Raubkatzen und lieben den Status, der mit ihrem gefährlichen Hobby einhergeht. Die Rivalität zwischen den Großkatzen-Exzentrikern eskaliert, als Carole Baskin, eine Tierschutzaktivistin und Besitzerin einer Auffangstation für Großkatzen, ihnen ihr Geschäft vermiesen will und Joe wegen der Verwicklung in einen Auftragsmord verhaftet wird. In dieser Geschichte sind die Großkatzen offenbar weniger gefährlich als deren Besitzer.