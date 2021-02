Netflix kündigt neue „Sonic the Hedgehog“ Animationsserie an

Sonic Mania Plus - (C) SEGA

Streaming-Dienst Netflix hat offiziell angekündigt, dass eine brandneue Sonic the Hedgehog-Animationsserie mit dem Titel Sonic Prime nächstes Jahr erscheinen wird. Die Ankündigung kam bereits Ende 2020, wurde allerdings jetzt erst offiziell bestätigt.

Die Serie wird aus 24 Episoden bestehen und wird als „ein Abenteuer mit hoher Oktanzahl beschrieben, bei dem das Schicksal eines seltsamen neuen Multiversums in seinen behandschuhten Händen liegt. Sonics Abenteuer ist mehr als ein Rennen um die Rettung des Universums, es ist eine Reise von Selbstfindung und Erlösung.“ Sonic Prime ist eine Zusammenarbeit zwischen SEGA, Wild Brain Studio und Man of Action Entertainment, die wahrscheinlich am besten für die Entwicklung von Ben 10 bekannt sind.

Dies ist nicht das erste Mal, dass das Sonic-Franchise diese Woche Neuigkeiten offenbart. Am 28. Januar gab das Franchise bekannt, dass der langjährige Synchronsprecher Roger Craig Smith von der Rolle zurücktreten wird. Der Charakter feiert in diesem Jahr auch seinen 30. Geburtstag und erlebte kürzlich mit dem Erfolg von Jeff Fowlers Sonic the Hedgehog-Film im Jahr 2020 eine Wiederbelebung der Popkultur. Obwohl er online für das ursprüngliche Charakter Design auseinandergerissen wurde, schaffte es der Film dennoch zum Erfolg zu werden da sich das Filmstudio die Zeit nahm und das Design von Sonic abänderte. Der Film ist derzeit Nordamerikas umsatzstärkste Videospiel-Adaption aller Zeiten. Für das Franchise sind mehrere Fortsetzungen geplant.

Yes, it’s true! SEGA’s legendary video game icon Sonic the Hedgehog will star in a new 3D animated series from @SEGA, @WildBrainStudio and @ManOfActionEnt premiering on Netflix in 2022. pic.twitter.com/ydJto8c8i8 — NX (@NXOnNetflix) February 1, 2021

Dominique Bazay, Director von Original Animation bei Netflix, veröffentlichte nach der Ankündigung von heute Morgen eine Erklärung: „Ich habe als Kind viele Stunden mit der blauen Unschärfe verbracht und es ist ein Privileg, diesen Charakter, den jeder kennt und liebt, zusammen mit Netflix auf ein neues Abenteuer schicken zu können “ Und die Fans scheinen auf jeden Fall aufgeregt zu sein. Unter der Ankündigung von Netflix gibt es eine Vielzahl von Kommentaren, die klar zeigen wie gespannt alle auf die Serie sind.

Obwohl es noch kein genaues Erscheinungsdatum gibt, heißt es in der Ankündigung, dass Sonic Prime im Jahr 2022 zum Streamen verfügbar sein wird. Die Fortsetzung von Sonic the Hedgehog ist auch für das nächste Jahr geplant. Das Erscheinungsdatum ist für den 8. April angesetzt und die Produktion sollen im März beginnen.

Sonic the Hedgehog ist jetzt auf Amazon Prime Video verfügbar.