Remake von Need for Speed: Most Wanted durchgesickert

Ein Traum vieler Spieler von damals dürfte wahr werden: Ein Remake von Need for Speed: Most Wanted soll 2024 kommen, wie angedeutet wurde.

Need for Speed: Most Wanted (2005) - (C) EA

Ein Remake von Need for Speed: Most Wanted soll nächstes Jahr erscheinen, wie ein bekannter Synchronsprecher in einem gelöschten Social-Media-Beitrag enthüllte. Simone Bailly, die im Originalspiel einer Figur ihre Stimme lieh, gab bekannt, dass das Remake im Jahr 2024 erscheinen soll. Diese aufregende Neuigkeit verspricht, die Herzen der Need for Speed-Fans höher schlagen zu lassen.

Das Originalspiel Need for Speed: Most Wanted wurde 2005 von EA Canada und dem inzwischen aufgelösten EA Black Box entwickelt und für verschiedene Plattformen (in verschiedenen Versionen) für PlayStation 2 (PS2), Xbox, GameCube, Nintendo DS, PC, Game Boy Advance und Xbox 360 veröffentlicht. Es war ein großer Erfolg und fand bei den Spielern weltweit großen Anklang.

Need for Speed: Most Wanted-Remake basiert auf den Spiel von 2005

Bereits im Jahr 2012 gab es ein “neues” Most Wanted, dass von Criterion Games entwickelt wurde. Das Remake von Most Wanted aus dem Jahr 2012 behielt den Namen und das Konzept des Originalspiels bei, führte jedoch neue Features und Verbesserungen ein. Es bot eine offene Spielwelt, in der die Spieler Rennen fuhren, Polizeiverfolgungen entkamen und ihre Fahrzeuge modifizieren konnten. Es erschien für PlayStation 3 (PS3), Xbox 360, PS Vita, PC, Wii U, iOS und Android.

Das Remake, dass angeblich 2024 erscheinen wird, basiert jedoch auf dem Spiel von 2005.

Synchronsprecherin leakt neues Most Wanted-Remake

Simone Bailly markierte in ihrem Social-Media-Beitrag das Studio Criterion Games (wie VGC.com berichtet), was darauf hindeutet, dass das Team möglicherweise an dem Remake beteiligt ist. Criterion Games, bekannt für die beliebte Burnout-Reihe, hatte bereits in der Vergangenheit Need for Speed-Titel entwickelt, darunter Hot Pursuit (2010) und das besagte Most Wanted aus dem Jahr 2012.

EA hat im Februar 2020 die Entwicklungsaufgaben für Need for Speed an Criterion Games zurückgegeben und plant eine Umstrukturierung von Ghost Games, das zuvor die Rennserie betreut hatte. Mit der Rückkehr von Criterion Games können die Fans von Need for Speed auf ein hochwertiges Remake von Most Wanted hoffen, das mit modernen Technologien und Grafiken bestückt sein dürfte.

Bisher gibt es keine offizielle Ankündigung zu einem Remake von Need for Speed: Most Wanted.