Sucht Naughty Dog nach Leuten, weil wieder ein neues Uncharted entwickelt wird?

Es ist zumindest etwas ausgeschrieben.

Eine kürzlich veröffentlichte Stellenanzeige von Naughty Dog lässt auf ein neues Uncharted-Spiel in Entwicklung schließen. Interessanterweise gab es seit der Veröffentlichung von Uncharted: The Lost Legacy im Jahr 2017 keine Updates zur Fortsetzung der Serie.

Uncharted folgte den Geschichten von Nathan Drake, der der Hauptprotagonist in vier Haupttiteln der Serie ist. Die Spiele waren sowohl für Naughty Dog als auch für PlayStation kommerziell erfolgreich und haben in der Branche Maßstäbe für großartiges Erzähl- und Storydesign gesetzt. Trotz des Erfolgs hat Naughty Dog jedoch keine Pläne zur Fortsetzung der Serie nach dem Ende von Nathans Drakes Geschichte mit Uncharted 4 bekannt gegeben. Das könnte sich jedoch bald ändern, da eine kürzlich veröffentlichte Stellenanzeige darauf hindeutet, dass die Serie zurückkehren könnte.

Naughty Dog: Neues Uncharted durch Job Ausschreibung verraten?

Dies ergibt sich aus einer Stellenanzeige für einen Physikprogrammierer auf der Karriereseite von Naughty Dog, die eine interessante Beschreibung enthält, die den Kandidaten erfordert, mit “fahrbaren physikbasierten Fahrzeugen, Stoff- oder Seilsimulation” zu arbeiten. Es gibt auch einige Beispiele für Seilklettern und Schwingen in The Last of Us Part 2, aber die Verwendung von Seilen und das Fahren sind inhärente Mechaniken von Uncharted, was auf eine mögliche Wiederbelebung der Serie hindeuten könnte.

Zurzeit handelt es sich hierbei um reine Spekulation, da der Mitpräsident des Studios, Neil Druckmann, gesagt hat, dass Naughty Dog mit der Uncharted-Serie abgeschlossen habe. Es ist jedoch möglich, dass Druckmann damit das Ende von Nathans Drakes Geschichte meinte und nicht die gesamte Serie. Zusätzlich hat das Studio alle Anreize, die Serie fortzusetzen, da die Verfilmung von Uncharted, die 2022 veröffentlicht wurde, ziemlich erfolgreich war und der Produzent bereits ein vielversprechendes Update für eine Fortsetzung gegeben hat.

Die Serie hatte auch Einfluss auf die Spiele- und Unterhaltungsbranche, in der Filme wie Mission Impossible: Dead Reckoning Part 1 und Extraction 2 Szenen haben, die deutlich von den Set-Piece-Sequenzen aus Uncharted 2: Among Thieves inspiriert sind.

Ein weiterer Grund, warum die Wiederbelebung von Uncharted durch ein neues Spiel wahr sein könnte, ist, dass Naughty Dog derzeit an mehreren AAA-Spielen arbeitet. Von diesen ist bisher nur das Last of Us-Multiplayer-Titel bestätigt. Ein kürzlich aufgekommener Gerücht besagt, dass Naughty Dog anstatt an einem zwei Multiplayer-Spiele entwickelt, und ein weiteres Gerücht deutet ebenfalls darauf hin, dass ein Sci-Fi-Spiel in Arbeit ist.