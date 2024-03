NASA veröffentlicht Ableger von Dungeons and Dragons

Die NASA hat ein kostenloses Dungeons-and-Dragons-Abenteuer veröffentlicht, das ein alternatives Universum erkundet, in dem es das Hubble-Weltraumteleskop nie gegeben hat. Das kostenlose NASA-Abenteuer mit dem Titel “The Lost Universe” kann leicht an Dungeons and Dragons oder jedes andere Tabletop-Rollenspielsystem angepasst werden.

Dungeons and Dragons hat in den letzten Jahren neue Höhepunkte erreicht. Critical Role und Stranger Things haben Wunder vollbracht, um die Aufmerksamkeit auf das kultige TTRPG zu lenken, und das preisgekrönte Baldur’s Gate 3, das modifizierte D&D-Mechaniken der fünften Edition in seinem Gameplay verwendet, katapultierte es zu weiterer Bedeutung.

Jetzt will auch die National Aeronautics and Space Administration von der Popularität von Dungeons and Dragons profitieren. Die unabhängige Regierungsorganisation hat vor kurzem “The Lost Universe” veröffentlicht, ein 44-seitiges Abenteuer für Dungeons and Dragons. Obwohl es für eine Gruppe von vier bis sieben D&D-Charakteren der Stufen 7 bis 10 konzipiert wurde, ist “The Lost Universe” systemunabhängig. Während des Abenteuers beginnen die Spieler als sie selbst auf einer anderen Version der Erde, auf der das Hubble-Weltraumteleskop nie gebaut wurde.

Calling all adventurers! 🐉 NASA’s first tabletop role-playing campaign is ready for download! In “The Lost Universe,” @NASAHubble has disappeared from Earth’s timeline. Embark with your party to restore what was lost: https://t.co/3SakbgeQbF pic.twitter.com/wnDptZXi3Q — NASA (@NASA) March 4, 2024

Die NASA überrascht mit Dungeons-and-Dragons-Ableger

Die Spieler können eine Karte von Aldastron herunterladen, der Stadt und Region, in der das Abenteuer stattfindet. Außerdem gibt es ein Poster zum Ausdrucken. Die NASA ermutigt Fans, die das Abenteuer durchgespielt haben, ihre Erfahrungen unter dem Hashtag #NASATTRPG in den sozialen Medien zu teilen.

Die NASA ist nicht das erste unerwartete TTRPG-Crossover, das Fans erlebt haben. Im Jahr 2019 veröffentlichte Wendy’s ein Dungeons-and-Dragons-ähnliches Rollenspielsystem namens Feast of Legends. Das Spiel enthielt ein Abenteuer, bei dem Ronald McDonald der Endgegner war.

Die Ankündigung wurde auf Twitter von Tausenden von Spielern gelikt, gepostet und mit Lesezeichen versehen. Das zeigt, dass die Fans vom NASA-TTRPG begeistert sind. Die Organisation bezeichnete The Lost Universe als ihr erstes TTRPG. Es bleibt abzuwarten, ob die NASA irgendwann eine Fortsetzung dieses charmanten Abenteuers herausbringt oder sogar ein komplettes D&D-Buch für Dritte.

Was ist Dungeons and Dragons?

Dungeons and Dragons (D&D) ist ein Fantasy-Rollenspiel, bei dem die Spieler eigene Charaktere erschaffen und gemeinsam Abenteuer in einer imaginären Welt erleben. Der Spielleiter erzählt die Geschichte und legt die Regeln fest, während die Spieler durch ihre Entscheidungen und Würfelwürfe den Verlauf beeinflussen. D&D gilt als das erste Pen-&-Paper-Rollenspiel und wurde 1974 in den USA veröffentlicht. Seitdem hat es viele Editionen, Spielwelten und Erweiterungen hervorgebracht.

Um D&D zu spielen, brauchst du einige Grundmaterialien, wie ein Regelwerk, einen Charakterbogen, einen Satz von sieben verschiedenen Würfeln und einen Bleistift. Außerdem brauchst du eine Gruppe von Mitspielern, die bereit sind, sich in die Welt von D&D einzutauchen. Einer von euch übernimmt die Rolle des Spielleiters (SL), der die Welt erschafft, die Handlung lenkt und die Regeln anwendet. Die anderen Spieler übernehmen die Rolle von Abenteurern, die in dieser Welt agieren und interagieren. Die Abenteurer haben jeweils eine Klasse (wie Kämpfer, Zauberer oder Schurke), eine Rasse (wie Mensch, Elf oder Zwerg) und einen Hintergrund (wie Adliger, Soldat oder Dieb), die ihre Fähigkeiten, Persönlichkeit und Ziele bestimmen.