Baldur’s Gate 3: Neustes Update bringt Probleme mit sich

Nach dem neuesten Update von Baldur’s Gate 3 berichten viele Spieler von einer Vielzahl neuer Probleme. Der jüngste Patch hat zwar viele neue Funktionen eingeführt, aber leider auch für viel Frust gesorgt.

Am 16. Februar wurde Patch 6 für Baldur’s Gate 3 veröffentlicht. Dieser führte neue Kussanimationen, eine einfachere Entlassung von Gefährten, mehr legendäre Aktionen für den Ehrenmodus, neue Leerlaufanimationen im Lager und mehr ein. Das war das erste große Update des Spiels seit Patch 5 im November 2023. Viele Fans haben sich auf die neuen Inhalte gefreut. Allerdings waren einige Fans enttäuscht, da das Update anscheinend mehr Bugs als Features eingeführt hat.

Ein Reddit-Nutzer namens twili-midna hat in einem Beitrag im Baldur’s-Gate-3-Subreddit seine Frustration über den Zustand des Spiels nach Patch 6 zum Ausdruck gebracht. Sie haben darauf hingewiesen, dass das Update viele Spiel verändernde Bugs enthält und frühere Features entfernt wurden, was das Spielerlebnis merklich verschlechtert hat. Bei Tests wurden nach dem Update viele Absturzprobleme beim Spielen von Akt 3 festgestellt. Es scheint, dass viele Kommentatoren im Reddit-Post nach dem neuen Update ebenfalls mit ernsthaften Problemen zu kämpfen haben. Diese Probleme sind weit verbreitet. Ein PS5-Nutzer berichtete sogar, dass er jetzt von jedem Charakter im Spiel angegriffen wird, auch von Begleitern und Verkäufern.

Patch 6 von Baldur’s Gate 3 bringt zahlreiche Fehler mit sich

Die Nutzer betonen, dass mit dem neuesten Update einige frühere Funktionen absichtlich entfernt wurden. Dazu gehören die Möglichkeit, beim Handeln mehrere Gegenstände auszuwählen, sowie die “Senden an”-Spezifikation. Dies hat zu Unmut bei den Fans geführt. Es ist noch unklar, wann die Bugs in Patch 6 behoben werden, aber hoffentlich wird ein Hotfix bald verfügbar sein. Positiv ist zu vermerken, dass Patch 6 einen der frustrierenden Kämpfe in Baldur’s Gate 3 behebt. Die Überlebenschancen der gondischen Gnome während eines Kampfes in Akt 3 wurden verbessert.

Mit Patch 6 wurden auch viele Lagerinhalte für Baldur’s Gate 3 eingeführt. Wenn alles richtig funktioniert, sollten sich Lager und Gefährten dank neuer Animationen und vielem mehr jetzt viel authentischer anfühlen. Die Spieler können jetzt auch viel einfacher die Gruppenmitglieder im Lager austauschen, da Patch 6 viele unnötige Schritte des Prozesses reduziert hat.

Trotz der Probleme, die das Update mit sich bringt, hat Baldur’s Gate 3 seine Dominanz bei Preisverleihungen fortgesetzt, indem es bei den jährlichen DICE Awards der AIAS in der vergangenen Woche eine weitere Reihe von Auszeichnungen mit nach Hause nehmen konnte. Es wurde mit fünf Preisen ausgezeichnet, darunter Spiel des Jahres, herausragende Leistung beim Spieldesign und herausragende Leistung bei der Story.

Worum geht es in Baldur’s Gate 3?

Baldur’s Gate 3 ist ein Rollenspiel, das auf der 5. Edition von Dungeons & Dragons basiert. In dem Spiel kannst du aus verschiedenen Völkern und Klassen wählen, um einen Helden zu erschaffen, der in einer Welt voller Gefahren, Magie und Abenteuer lebt. Du kannst das Spiel alleine oder mit bis zu vier Freunden online spielen, und deine Entscheidungen beeinflussen den Verlauf der Geschichte und die Beziehungen zu deinen Begleitern.