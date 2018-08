Bigben Interactive und NACON präsentieren heute den brandneuen und exklusiv von Sony Interactive Entertainment Europe lizensierten „Daija Arcade Stick“.

Parallel zu dieser Ankündigung bestätigt das Design- und Technik-Team von NACON seine Kooperation mit Marie-Laure ‘Kayane’ Norindr, ProGamerin, TV-Moderatorin und eSport-Expertin, die beim Design und der Bewerbung des neuen Sticks mitgewirkt hat. Während der engen Zusammenarbeit mit NACON bei der Entwicklung des Daija Arcade Stick teilte Kayane ihre beruflichen Erfahrungen im Bereich der Martial Arts-Titel, wodurch die Designer einen Stick entwickeln konnten, der Wettbewerben mehr als gewachsen ist.

„Kayane ist eine ausgezeichnete Spielerin, die sich aus gutem Grund in der eSport-Szene etabliert und die Herzen des Publikums erobert hat“, so Yannick Allaert, NACONs Director of Development. „Ihre Expertise bei Martial Arts-Titeln, ihre Vielseitigkeit und menschlichen Qualitäten förderten unsere Zusammenarbeit. Nach dem Erfolg des Revolution Pro Controllers stellt das Erscheinen des Daija Arcade Stick eine neue Herausforderung für NACON dar. Kayanes Beiträge die gesamte Designphase über werden uns die Spieler einmal mehr begeistern lassen“, schließt er.