Nach 25 Jahren: Originale Halo-Inhalte aus 1999 durchgesickert

Wusstest du, dass Halo eigentlich gar kein First Person-Shooter war? Über 25 Jahre Halo-Inhalte sind online aufgetaucht, darunter spielbare Builds aus einer Zeit, bevor Halo überhaupt ein Ego-Shooter für die Xbox war.

Woher stammt der Leak? Die Halo Studios hatten mit einigen Fan-Moddern eine Zusammenarbeit ausgemacht, die darauf abzielte, entfernte Inhalte aus früheren Halo-Spielen wiederherzustellen. Das Modding-Team Digsite hat seit letztem Sommer eng mit 343 Industries zusammengearbeitet – offenbar unentgeltlich. Ihr Ziel war es, verloren geglaubte Inhalte wiederherzustellen, darunter Multiplayer-Maps, die ursprünglich für die PC-Portierung von Halo: Combat Evolved entwickelt wurden. Gleichzeitig arbeiteten sie daran, Inhalte aus den klassischen Halo-Spielen zu extrahieren und zugänglich zu machen.

Eine der spannendsten Arbeiten war die Wiederherstellung der MacWorld-Demo von 1999 für die Halo: The Master Chief Collection. Diese Demo zeigt, wie Halo in den frühen Entwicklungsphasen aussah, als es noch ein Third-Person-Spiel und exklusiv für den Mac geplant war. Damals wurde die Demo auf der MacWorld-Konferenz präsentiert und sorgte für großes Aufsehen. Erst später wurde entschieden, das Spiel zu einem Ego-Shooter umzuwandeln und es als Launch-Titel für Microsofts erste Xbox zu veröffentlichen – eine Entscheidung, die die Gaming-Welt maßgeblich beeinflusste.

Die kürzlich durchgesickerte MacWorld-Demo von 1999 ist nun vollständig auf dem PC spielbar. Zusammen mit ihr gelangten fast 100 GB an weiteren Dateien ins Netz. Diese enthalten unfertige und verworfene Inhalte der ursprünglichen Halo-Spiele, die von Bungie entwickelt wurden. Ein ehemaliges Mitglied des Modding-Teams Digsite bestätigte am Donnerstag die Echtheit des Leaks. Gleichzeitig betonte er, dass weder aktuelle noch frühere Teammitglieder für das Durchsickern der Dateien verantwortlich seien.

Well, all the Halo Digsite stuff leaked.

FAQ:

-I nor any of the recent Digsite departures did this

-Personally don’t care if modders use anything here how they see fit, MS might not agree

-Some is old WIP (i.e. H2E3 work is at least 6 months old) so check official releases first pic.twitter.com/4XbMKa2JMj

— 𝘑𝘖𝘏𝘕 (@DogbrainLudus) December 26, 2024