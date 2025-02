Mysteriöser GTA 6-Film? – Wird in Florida gerade gedreht?

Während Fans gespannt auf neue Infos zu Grand Theft Auto VI (GTA 6) warten und deswegen den Discord-Server von Rockstar zuspammen, sorgt ein hochbudgetierter Filmdreh in Tampa, Florida, für Aufsehen. Besonders brisant: Ein Schauspieler sieht dem Hauptcharakter Jason aus GTA 6 verblüffend ähnlich. Deshalb liegt die Frage nahe: Ist Rockstar in dieses Projekt involviert? Wird es einen GTA 6-Kurzfilm zur Feier der Veröffentlichung geben?

Obwohl GTA 6 erst im Herbst 2025 erscheint, hält sich Entwickler Rockstar Games seit der Veröffentlichung des ersten Trailers im Dezember 2023 bedeckt. Weder Gameplay-Details noch Infos zu GTA Online (2) wurden bislang enthüllt. Doch jetzt deutet ein mysteriöses Filmprojekt darauf hin, dass Rockstar doch mehr in petto hat, als gedacht.

Auf Reddit teilte ein User namens Loganzuloaga ein Video von Dreharbeiten in Tampa, dass GameRollGTA auf X.com (ehemals Twitter) ebenfalls veröffentlichte. Zu sehen ist eine abgesperrte Straße, eine Gruppe von Schauspielern – und ein auffälliger grüner McLaren, der mitten im Geschehen stoppt.

In einem weiteren Clip tauchte eine Person auf, die stark an Jason aus den geleakten GTA 6-Materialien erinnert. Er trägt ein ähnliches Outfit und hält eine Waffe in der Hand, während er durch die Straßen von Tampa läuft.

Auch Einwohner der Stadt berichteten von dem Dreh. Eine E-Mail deutet darauf hin, dass ein „Kurzfilm“ mit einer simulierten Autoentführung auf der Water Street gedreht wurde. Weitere Augenzeugen sahen Polizeiautos und Schauspieler, die offenbar tote Polizisten darstellen sollten.

Footage from a GTA 6 inspired fan film that’s being made in Tampa.

People are trying to say that this is Rockstar’s doing, however, I’d bet my life that it isn’t. It’s an incredibly high budget fan film (they’ve quite literally shut down streets and have law enforcement backing)… pic.twitter.com/TNUetYewLL

— GameRoll (@GameRollGTA) February 14, 2025