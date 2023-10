My Hero Ultra Rumble jetzt spielen und Boni sammeln

Bandai Namco Europe freut sich, die Veröffentlichung ihres neuen Spiels, MY HERO ULTRA RUMBLE, bekannt zu geben. Das Spiel, basierend auf dem beliebten Universum von My Hero Academia, ist ein Free-to-Play (F2P) Battle-Royale-Spiel, das ab sofort auf PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch und ab dem 29. September auch für PC erhältlich ist.

Über MY HERO ULTRA RUMBLE

MY HERO ULTRA RUMBLE ermöglicht es den Spielern, in Teams von drei Personen aus insgesamt 24 Spielern zu kämpfen und dabei aus 18 bekannten Helden und Schurken des Franchise zu wählen. Die Arena präsentiert sich voller Fallen und schrumpft im Laufe der Zeit, wodurch die Spieler gezwungen sind, schnell zu agieren, in Bewegung zu bleiben und sich zu verteidigen, um am Ende als Siegerteam hervorzugehen.

Das Spiel bietet verschiedene Features, welche den Spielern helfen, im Match die Oberhand zu gewinnen. Darunter sind Fähigkeiten-Karten, die auf der Karte verteilt sind und die Spieler nutzen können, um das Level ihrer Macken zu erhöhen und somit stärker zu werden. Das Verhalten als Held oder Schurke gegenüber Zivilisten in Not kann mächtige Gegenstände freischalten. Wiederbelebungs-Karten sind ebenfalls in der Arena verfügbar und ermöglichen es, Team-Mitglieder wiederzubeleben.

Um das Spielerlebnis frisch und aufregend zu halten, werden mit neuen Seasons regelmäßig neue Inhalte eingeführt, darunter neue spielbare Charaktere, ein neuer Battle Pass mit exklusiven Belohnungen und Kostümen, und spezielle Events, bei denen Spieler zusätzliche Kostüme und mehr gewinnen können.

Feierliche Belohnungen und Neuerungen

Zur Feier der Veröffentlichung erhalten alle Spieler, die sich täglich einloggen, bis zum 25. Oktober 2023 Belohnungen.

Schlussfolgerung

Bandai Namco Europe bringt mit MY HERO ULTRA RUMBLE ein spannendes neues Battle-Royale-Spiel auf den Markt, das Fans des My Hero Academia-Universums begeistern wird. Mit seinen zahlreichen Features, der spannenden Gameplay-Dynamik und den regelmäßigen Updates dürfte das Spiel sowohl Fans des Genres als auch Neulinge ansprechen.