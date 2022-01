Moon Knight – Erster Trailer und Releasedatum der neuen Marvel-Serie

Marvel Logo © Marvel

Marvel hat soeben den ersten offiziellen Trailer für das erste Projekt des neuen Jahres enthüllt. Mit im Gepäck ist dabei sogar auch der Starttermin der neuen Serie. So soll die erste Folge von Moon Knight bereits am 30. März starten und danach wöchentliche erscheinen.

Nachdem bereits im Zuge des Disney+ Days im November ein kurzer Einblick in die Serie gewährt wurde, ist der neue Trailer das erste längere Material. So bekommen wir die ersten bewegten Bilder von Oscar Isaac (The Force Awakens, Inside Llewyn Davis) als der namensgebende Antiheld.

Die Serie folgt Marc Spector (Oscar Isaac), der von mysteriösen Erscheinungen geplagt ist und oftmals zwischen Traum und Realität nicht unterscheiden kann. Er wird dabei scheinbar von Wahnvorstellungen heimgesucht und vergisst schon mal seinen Namen. In den Comics, ist Moon Knight eine noch düstere Version von Batman. Ein skrupelloser Antiheld, der mit psychischen Problemen zu kämpfen hat.

Der Trailer offenbart auch den ersten Blick auf den Bösewicht der Serie. So ist Ethan Hawke als der ominöse Kult-Anführer Arthur Harrow zu sehen. Ob er, wie in den Comics, auch ein verrückter Wissenschaftler ist, muss sich allerdings erst zeigen.

Auf der offiziellen Seite offenbart Disney hingegen etwas mehr über die Haupthandlung der Serie. So soll vor allem Marc Spectors Kampf mit den eigenen Dämonen den inhaltlichen Kern der Serie ausmachen. Ein Konzept, das im MCU so bisher noch nicht vorkam. Es heißt weiter:

,,Die multiplen Identitäten, die in ihm leben, werden in einen tödlichen Krieg der Götter verwickelt. Im Hintergrund eines modernen und antiken Ägyptens.”

Bei der Synopsis handelt es sich auf jeden Fall um eine sehr kryptische Beschreibung. Dennoch schafft sie es Moon Knight noch mysteriöser darzustellen und unsere Vorfreude zu steigern.

