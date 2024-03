Monster Hunter World erreicht neuen Meilenstein

Capcom hat bekannt gegeben, dass sein 2018er-Hit Monster Hunter World kürzlich einen wichtigen Meilenstein bei den Verkaufszahlen erreicht hat, und bestätigt, dass das Spiel mehr als 25 Millionen Mal verkauft wurde. Der Titel ist jetzt über sechs Jahre alt, aber das hat die Spieler nicht davon abgehalten, einen der besten Capcom-Spiele aller Zeiten zu kaufen.

Bei seiner Veröffentlichung wurde Monster Hunter World von den Kritikern hochgelobt und erhielt mit 90 Punkten die höchste Wertung der Serie auf Metacritic. In den darauffolgenden Jahren baute Capcom den Erfolg der Reihe mit regelmäßigen Updates weiter aus, die auch nach der Veröffentlichung von Monster Hunter Rise im Jahr 2021 fortgesetzt wurden. Darüber hinaus haben einzigartige Crossover dazu beigetragen, das Spiel mit Charakteren und Gegenständen aus anderen Franchises frisch zu halten, wobei Assassin’s Creed, The Witcher und Resident Evil auf unterschiedliche Weise in das Spiel integriert wurden. Vor diesem Hintergrund ist es nicht verwunderlich, dass das Spiel so beeindruckende Verkaufszahlen erreicht hat.

Capcom hat bestätigt, dass Monster Hunter World kürzlich die Marke von 25 Millionen verkauften Exemplaren überschritten hat, einschließlich der Iceborne Master Edition. Damit ist es das meistverkaufte Capcom-Spiel aller Zeiten – eine unglaubliche Leistung, wenn man bedenkt, was das Unternehmen alles unter seinem Banner hat. Das Spiel ist eines der besten RPGs von Capcom, und selbst mit der Veröffentlichung von Monster Hunter Rise im Jahr 2021 ist es wahrscheinlich, dass es sich auch in Zukunft gut verkaufen wird.

Die Aussage von Capcom relativiert den Erfolg der Monster-Hunter-Reihe in den zwei Jahrzehnten ihres Bestehens. Capcom bestätigte nicht nur die einzelnen Verkaufszahlen von Monster Hunter World, sondern auch, dass im Dezember 2023 die Verkaufszahlen der gesamten Serie 97 Millionen Einheiten überschritten haben werden, was bedeutet, dass das Jahr 2024 ein Meilenstein sein wird, wenn die 100-Millionen-Marke überschritten werden kann. Der Relaunch von Monster Hunter World wird entscheidend dazu beitragen, dass die Verkaufszahlen in diesem Jahr weiter steigen.

Der Appetit des Publikums auf mehr Monster Hunter ist derzeit offensichtlich sehr groß, und die Serie wird nicht verschwinden. Auf den letztjährigen Game-Awards enthüllte Capcom Monster Hunter Wilds als neuen Hauptteil der Serie, dessen Veröffentlichung derzeit für 2025 geplant ist. Der erste Trailer für die Fortsetzung verriet nicht viel darüber, was die Spieler von dem Spiel erwarten können, und hoffentlich wird 2024 später im Jahr mehr Antworten liefern.

Worum geht es im Spiel?

Monster Hunter: World ist ein Action-Rollenspiel, das von Capcom entwickelt und veröffentlicht wurde. Es ist der fünfte Hauptteil der Monster-Hunter-Reihe und wurde im Jahr 2018 veröffentlicht. In dem Spiel übernimmst du die Rolle eines Jägers, der in einer lebendigen, offenen Welt verschiedene Monster jagt. Ziel ist es, durch das Sammeln von Materialien von besiegten Monstern bessere Ausrüstung und Waffen herzustellen, um gegen noch stärkere Kreaturen bestehen zu können. Das Spiel bietet sowohl Einzelspieler- als auch kooperative Multiplayer-Optionen, bei denen Spieler gemeinsam auf Monsterjagd gehen können.