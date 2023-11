Modern Warfare 3 Zombies: Update verändert das XP-Farming im Spiel

Es gibt ziemlich große Neuigkeiten für Call of Duty: Modern Warfare 3-Fans – und sie sind möglicherweise nicht so erfreulich, besonders für die, die den Zombies-Modus intensiv genießen. Ein neues Update hat die XP-Farmen in diesem Modus beeinträchtigt, und viele sind verärgert darüber!

Bis vor Kurzem konnten Spieler in Modern Warfare 3 den Zombies-Modus nutzen, um nicht nur Waffen und Ausrüstung freizuschalten, sondern auch um massiv an XP zu gelangen. Das hat sich jedoch geändert, denn das neueste Update hat einige ziemlich wichtige Änderungen in den Exfil-Phasen des Zombie-Modus gebracht, die XP-Farming auf unerwartete Weise erschwert haben.

Die Patchnotizen des Updates haben einige entscheidende Nerfs angekündigt, darunter die Reduzierung der Zombies, die bei Exfil erscheinen, und das Schließen von Exploits, die das Duplizieren von Waffen und Scorestreaks erlaubten. Während diese Fixes die unfairen Praktiken unterbinden, haben sie auch die Spieler verärgert, die einfach nur Spaß am Kampf gegen Horden von Zombies hatten.

Patchnotizen zum neuesten Call of Duty: Modern Warfare 3 -Zombie-Modus

Es wurde ein Problem behoben, das es Spielern, die für eine Story-Mission berechtigt sind, ermöglichte, automatisch in eine Warteschlange eingereiht zu werden, wenn ein anderer Trupp eine Story-Mission abschließt.

Es wurde ein Exfil-Timing-Problem behoben, das es Spielern ermöglichte, vom Exfil-Helikopter am Rand der Karte zu fallen, wenn sie das U-Boot-Gehege verließen.

Die Abklingzeit für Exfil-Aktivierungen wurde auf zwei Minuten erhöht.

Ein Exploit wurde geschlossen, der die Vervielfältigung der Waffe eines Spielers ermöglichte.

Ein Exploit wurde geschlossen, der die Vervielfältigung von Scorestreaks ermöglichte.

Wie funktionierte der Zombie-Exploit?

Indem sie Sentry Guns duplizierten, konnten Spieler im Grunde genommen eine ganze Armee automatischer Geschütze aufstellen, um Zombies zu dezimieren und XP zu sammeln, ohne jegliche Konsequenzen. Dieser Exploit nicht nur das Spiel, sondern könnte auch andere Spieler durch die erhöhte Serveraktivität negativ beeinflussen. Obwohl das XP-Farming in den Patchnotizen nicht erwähnt wurde, haben die Entwickler von Modern Warfare 3 versucht, das Problem anzugehen, indem sie diese Exploits schlossen und die Anzahl der Zombies bei Exfil reduzierten.

Einige Spieler haben die Freude über die Änderung verloren, da ihnen die riesigen Zombie-Horden bei Exfil fehlen.

Auf Reddit.com reagieren die MW3-Spieler: “Es ist beschissen, dass sie das getan haben, aber sie würden es vorziehen, die XP bei Exfil zu reduzieren und die verrückte Anzahl an Zombies, die wir hatten, auf diese Weise beizubehalten, sodass man nicht allzu viel XP gewinnt und man trotzdem von einer großen Horde verfolgt wird”, schreibt Lucky-Cress9181. “Eines der wenigen guten Dinge an diesem Spiel und sie haben es aus Stabilitätsgründen entfernt”, meint AdPuzzleheaded5380. “Ich hasse es, weil ich die riesige Horde geliebt habe. Warum nicht die Horde beibehalten, aber XP entfernen, wenn jemand zu viele zu schnell tötet? Das ist scheiße. Ich bevorzuge bei Exfils eine 5-minütige Abklingzeit”, so die Meinung von xZethx.

Während die Entwickler versuchen, das Spielerlebnis fairer zu gestalten, hoffen die Fans immer noch auf einen Ausgleich zwischen Spaß und gerechtem Spiel. Mal sehen, wie sich die Spieler in Zukunft anpassen und ob die Entwickler neue Lösungen finden, um das Spielerlebnis zu verbessern.

Call of Duty: Modern Warfare 3 ist jetzt für PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One und Windows PC verfügbar.

Call of Duty Fakten