Modern Warfare 3 kommt angeblich bald in den Xbox Game Pass

Es war nur eine Frage der Zeit, doch anscheinend plant Microsoft bereits sehr zeitnah das erste Call of Duty in den Xbox Game Pass zu bekommen. Bereits diesen Monat soll das letztjährige Modern Warfare 3 dem Abo-Dienst von Xbox hinzugefügt werden.

Das CoD aus dem Jahr 2023 ist quasi eine Erweiterung von Modern Warfare 2. Das erste Call of Duty, dass direkt an seinen Vorgänger nach einem Jahr angeschlossen hat. Sledgehammer Games bekam viel Kritik an der Einzelspieler-Kampagne, die vielen als zu kurz und wenig beeindruckend erschien. Der jährliche Shooter-Ableger bekam von mir „nur“ eine 7 von 10, jedoch: „Würde man die Kampagne alleine bewerten, hätte das Spiel keine 3 Score-Punkte verdient. Multiplayer und Zombie retten den Titel.“ – Bei dieser Meinung bleibe ich auch heute noch!

Erstes Call of Duty für den Xbox Game Pass bereits im Juli 2024?

Tom Henderson (via Insider-Gaming.com) munkelt, dass die offizielle Ankündigung schon heute erfolgen könnte. Mehrere Quellen deuten darauf hin, dass Modern Warfare 3 in der zweiten Hälfte des Monats Juli im Xbox Game Pass erscheinen wird. Ein genaues Datum konnte zum aktuellen Zeitpunkt allerdings noch nicht bestätigt werden. Es bleibt also spannend, ob die Geschichte erstens stimmt und zweitens ob es tatsächlich bereits im Juli 2024 passieren wird.

Ob Modern Warfare 3 daran Schuld ist oder die Tatsache das Microsoft für Activision-Blizzard beinahe 70 Milliarden US-Dollar hingeblättert hat: der Xbox Game Pass wird teurer! Und das bereits mit heute, 10. Juli. Für bestehende Kunden treten die Preiserhöhungen erst am 12. September 2024 ein. So kostet der XGP Ultimate ab sofort um 3 Euro mehr, also 17,99 Euro. Der PC Game Pass steigt um 2 Euro auf 11,99 Euro. Und der Xbox Game Pass Core (den ohnehin die wenigsten Spieler nutzen) steigt von 59,99 Euro auf 69,99 Euro an. Die monatlichen Kosten von 6,99 Euro bleiben jedoch erhalten.

Was folgt nach Modern Warfare 3?

Mit MW3 dürften noch viele weitere Call of Duty-Spiele folgen. Andere Activision-Perlen wie Crash Bandicoot N.Sane Trilogy dürften ebenfalls ins Angebot wandern. Eine große Sache für Retro-Gaming-Fans, jedoch wirkt sich das eben auch auf den Preis des XGP aus!

Im Gegenzug schläft Sony mit seinem PS Plus-Angebot nicht. Vielleicht nicht gerade auf Reaktion der (wenig überraschenden) Preiserhöhung des Xbox Game Pass, aber Abonnenten, die den Vertrag auslaufen lassen, bekommen 14-Tage PS Plus Premium kostenlos.

Übrigens werden alle neuen CoD-Spiele am ersten Tag im XGP zu finden sein. So wird Black Ops 6 bereits am Veröffentlichungstag im Xbox Game Pass enthalten sein.