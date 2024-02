Modern Warfare 3: So spielst du den Shooter kostenlos

Für Call-of-Duty-Fans gibt es aufregende Neuigkeiten: Activision plant, ab dem 8. Februar eine kostenlose Testversion von Call of Duty: Modern Warfare 3 anzubieten. Die kostenlose Testversion wird interessierten Spielern die Möglichkeit geben, die heißesten Multiplayer-Inhalte von Call of Duty: Modern Warfare 3 zu erleben.

Die lang erwartete Season 2 von Call of Duty: Modern Warfare 3 ist heute gestartet und hat dem beliebten Ego-Shooter einige sehr interessante Gameplay-Änderungen hinzugefügt, wie zum Beispiel ein überarbeitetes Idle-Sway-System. Darüber hinaus bringt Season 2 eine Fülle neuer Karten, Modi, Waffen und sogar eine zusätzliche Perk namens Ninja Vest. MW3 bietet auch ein Crossover mit AMC’s The Walking Dead und führt einige ikonische Charaktere aus der Serie wie Michonne und Rick Grimes in Form von neuen Operatoren ein. Um die neueste Staffel von MW3 weiter zu promoten, wird Activision ein kostenloses Probe-Event veranstalten, um hoffentlich mehr Begeisterung unter den Spielern zu erzeugen.

Das kostenlose Test-Event von Call of Duty: Modern Warfare 3 wird vom 8. bis zum 12. Februar verfügbar sein und bietet interessierten Spielern reichlich Zeit, sich in die rasante Multiplayer-Action von MW3 zu stürzen. Neun Multiplayer-Karten in fünf Spielmodi stehen den Spielern in diesem Zeitraum zum Testen zur Verfügung: Team Deathmatch, Hardpoint, Domination, Kill Confirmed und Team Gun Game. Stash House, die neue 6v6-Karte, die in Season 2 eingeführt wurde und eine luxuriöse Residenz mit vielen interessanten Räumen und Orten zeigt, wird ebenfalls spielbar sein.

Das beinhaltet der Free Trial von Call of Duty: Modern Warfare 3

Neun Multiplayer-Karten – Highrise, Rust, Meat, Shipment, Stash House, Terminal, Rio, Karachi, Scrapyard

Fünf Multiplayer-Modi – Team Deathmatch, Domination, Hardpoint, Kill Confirmed, Team Gun Game

Voller Zugriff auf den Modern Warfare 3 Zombies-Modus

Darüber hinaus bietet die kostenlose Testversion von MW3 Call-of-Duty-Enthusiasten auch Zugriff auf den berühmten Modern Warfare Zombies-Modus. Der Zombies-Modus bietet ein fesselndes Open-World-Erlebnis mit fesselnden Story-Missionen und packenden Zwischensequenzen. Mit einem Serverlimit von 24 Spielern und insgesamt sechs Spielern in einem Squad hat sich der PVE-fokussierte Modus schnell zu einem Fan-Favoriten unter vielen entwickelt.

Leider wurde Call of Duty: Modern Warfare 3 zum Zeitpunkt seiner Veröffentlichung von vielen als der schlechteste Teil der Call of Duty-Reihe angesehen. Spieler und Kritiker waren gleichermaßen frustriert über die enttäuschende Handlung und die Länge der Kampagne sowie über das auf Fähigkeiten basierende Matchmaking-System im Multiplayer-Modus, das viele Gelegenheitsspieler verärgerte. Season 2 und die Einführung der kostenlosen Testphase bieten dem Spiel die Möglichkeit, die Wahrnehmung der Spieler zu ändern und eine positivere Resonanz zu erzielen.

Worum geht es in Call of Duty: Modern Warfare 3?

Call of Duty: Modern Warfare 3 ist ein FPS, der die Geschichte von Captain Price und Task Force 141 gegen den Terroristen Makarov fortsetzt. Das Spiel wurde am 10. November 2023 für PlayStation 5, Xbox Series X/S und PC veröffentlicht. Das Spiel bietet eine spannende Kampagne, einen Mehrspieler-Modus mit neuen und alten Karten, einen neuen Zombie-Modus in einer offenen Welt und eine verbesserte Grafik mit NVIDIA DLSS 3 und NVIDIA Reflex.