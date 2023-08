Minecraft Spieler baut Mario Kart artiges Racing Spiel

Das sieht erstaunlich spaßig aus.

Ein Minecraft-Spieler hat einen einzigartigen Rennspiel-Mod gebastelt, welcher von Mario Kart inspiriert ist. Seit der Veröffentlichung von Minecraft ist die Modding-Community stetig gewachsen, und dieser neueste Beitrag ist ein Schritt in Richtung eines Mario Kart-ähnlichen Spielverlaufs im Spiel von Mojang.

Mojang hat mehrere Spielmodi für Minecraft erstellt, darunter den Kreativ- und Survivalmodus, aber Mods ermöglichen vielfältigere Arten des Spielens. Einige beliebte Minecraft-Mods, die im Laufe der Jahre für Abwechslung gesorgt haben, sind Hunger Games, Compact Claustrophobia und Roguelike Dungeons and Adventure. Diese gehören zu den Minecraft-Mods, die es den Spielern erlauben, die Survival- und Kreativmodi zugunsten von von der Community erstelltem Inhalt zu ignorieren. Während roguelike- und Battle Royale-Ideen in der Vergangenheit bereits in Minecraft umgesetzt wurden, soll eine neue Modulatoren das Kart-Rennen einführen.

Wie sieht Mario Kart wohl in Minecraft aus? Überraschend gut.

Der Reddit-Nutzer Iztroth hat kürzlich einen Ausschnitt aus ihrer Projekt-Mario-Kart-Minecraft-Mod geteilt, die sich noch in der Entwicklung befindet. Minecraft Dorfbewohner stellen sich in Mario Kart Formation auf beiden Seiten des Spielers auf, während die Uhr von drei herunterzählt. Der Spieler bleibt an Ort und Stelle, während er versucht, für einen Vorsprung loszulaufen, was den Zeitrahmen in Mario Kart widerspiegelt, in dem die Spieler beim Rennenstart einen Schub erhalten können.

Iztroth lässt einen anderen Spieler zu Beginn des Rennens einen Vorsprung bekommen und verdient Items, indem er gegen durchsichtige Blöcke läuft, ähnlich den Item-Boxen in Mario Kart. Kurven werden durch rote und weiße Blöcke hervorgehoben, und die Fahrer lassen Münzen fallen, wenn sie von Schalen getroffen werden, ähnlich wie in Mario Kart.

Iztroths Minecraft Mario Kart wurde ausschließlich mithilfe von Befehlsblöcken erstellt, um Items freizuschalten und Mario Kart-Sounds zu erzeugen. Dazu gehören das Glöckchen der Item-Blöcke wie an einem Spielautomaten und Geräusche, die die Verwendung von Mario Kart-Items wie Feuerblumen, Pilze und Supersterne anzeigen. Treppenstufen sind zufällig auf der Rennstrecke platziert, um den Minecraft-Spielern einen leichten Geschwindigkeitsschub zu ermöglichen, ähnlich wie in Mario Kart.

Lava-Gruben sind in Iztroths Version von Mario Kart noch seltener, aber die Spieler werden beim Aufprall eher zurückgehalten als beschleunigt. Ähnlich wie bei einer normalen Mario Kart-Strecke hat Iztroths Minecraft-Rennen drei Runden und CPU-Fahrer, die auf demselben Niveau wie der Spieler agieren.

Ähnlich wie in Mario Kart können in Iztroths Rennspiel für Minecraft Spieler, die zurückfallen, mit einigen Items wieder an die Spitze gelangen. Da es sich um eine sich in Entwicklung befindende Mod handelt, ist derzeit unklar, wann die Minecraft-Community Iztroths Kart-Rennspiel spielen können wird. Ähnlich wie bei Mods wie Hunger Games könnte das neue Gameplay einige neue und alte Spieler begeistern.

Minecraft ist jetzt für Nintendo Switch, Mobilgeräte, PC, PS4, Xbox One und die meisten älteren Plattformen verfügbar.