Microsoft Store-Entwickler erhalten ab dem 1. August 88% des Nettoumsatzes

Microsoft Logo - ©Microsoft

Microsoft hat angekündigt, dass Entwickler, die PC-Spiele über ihren Online-Shop verkaufen, demnächst eine Reduzierung des Nettoumsatzes um 88% gegenüber derzeit 70% erzielen werden.

Damit erhöht Microsoft den Anteil des Nettoumsatzes massiv gegenüber dem Epic Store und Steam für den Verkauf von PC-Spielen über seinen Store. 70% waren bisher „Standard“ in der Branche, aber ab dem 1. August 2021 bekommen Entwickler 88% vom Nettoumsatz.

Die Strategie dahinter ist klar: Man möchte mehr Entwickler dazu ermutigen, Spiele für PC und Microsoft zu erstellen, die über ihren Store verkauft werden.

Microsoft ist nicht der erste PC-Store der diesen Weg geht

Das Unternehmen aus Redmond (USA) zieht damit mit Epic Games gleich, die standardmäßig nur 12% einnehmen, die anderen 88% gehören dem Entwickler des Spiels. Steam verlangt den Standard von 30% weiterhin, jedoch nur bei den ersten 10 Millionen US-Dollar Umsatz.

Apple und Google Play haben etwas andere und Ansätze. Google erzielt nur 15% des Umsatzes mit den ersten 1 Million US-Dollar, die ein Entwickler jedes Jahr verdient, und 30% danach.

Apple macht etwas Ähnliches, aber etwas anderes und bietet Entwicklern, die in einem Kalenderjahr weniger als 1 Million US-Dollar verdienen, reduzierte Rate an. Die Änderungen erfolgten, nachdem Epic versucht hatte, die 30%igen Kürzungen von Apple und Google zu umgehen, indem Fortnite-Spieler für iOS und Android direkt in den eigenen Store gesendet wurden. Dies führte dazu, dass das Battle Royale-Spiel vom Apple entfernt wurde und das Problem noch lange nicht gelöst ist.

Die neuen Bedingungen von Microsoft treten am 1. August 2021 in Kraft und sind für Entwickler von PC-Spielen eine gute Nachricht. Spieler werden davon wohl keine zusätzlichen Rabatte erwarten dürfen.