Am Ende dieser Woche wissen wir mehr! Mehr über die nächste Xbox-Konsolen-Generation. Hoffen wir einmal. Die E3 2019 könnte die heißeste Xbox-Show aller Zeiten werden.

Für Hardcore-Gamer sind die Tage vor der E3 wie für ein kleines Kind das Warten auf das Christkind. Immerhin gibt es in Los Angeles jedes Jahr immer wieder Neuankündigungen und Präsentationen im Dauerregen. Obwohl Sony heuer fern bleiben wird und Nintendo (wahrscheinlich) keine große Show abzieht, wird Microsoft dafür sorgen, dass wir eventuell schon etwas von der nächsten Konsolen-Generation der Xbox zu sehen bekommen werden.

Immerhin kündigt das Unternehmen aus Redmond einer 11 Sekunden auf Twitter ihr „E3 2019 Briefing“ an. Wir werden am 9. Juni um 22:00 Uhr sicher noch nicht im Bett liegen…

New console and PC announcements, surprises and more are headed your way at E3. ❤ this tweet to get a notification when we’re about to go live. #XboxE3 pic.twitter.com/irowwjuQuf

