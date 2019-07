Mehr als jedes andere Unternehmen in der Branche scheint Microsoft derzeit am meisten in die Zukunft zu blicken, mit Google im Nacken. Mit ihrem Fokus auf Xbox Game Pass, ihrem offenen Ökosystem mit Xbox und PC, dem kommenden Xbox Scarlett und der kommenden xCloud (Streaming-Dienst) scheint es, als ob Microsoft die richtigen Schritte unternimmt, um ihre Präsenz im Gaming deutlich auszubauen. Zumindest schaut es derzeit gut aus.

Microsoft scheint von seiner Position und seinem Wachstum in der Branche zuversichtlich zu sein. Bei ihrer vierteljährlichen Telefonkonferenz (via Twinfinite) erklärte Microsoft-CEO Satya Nadella, dass Microsoft unter anderem mit Game Pass und xCloud bestrebt sei, in einem seiner Meinung nach immens erweiterten Spielemarkt weiter zu wachsen. In den kommenden Jahren wurden die bevorstehenden öffentlichen xCloud-Testversionen, die zunehmende Nutzerbasis von Xbox Live, der Start des kommenden Minecraft Earth und das ständig wachsende Portfolio an Erstanbieter-Studios von Microsoft angeführt.

„Wir investieren, um die zwei Milliarden Spieler der Welt zu befähigen, mit unserem neuen Game-Streaming-Dienst Project xCloud, der im Herbst in die öffentlichen Testläufe aufgenommen wird, mit jedem beliebigen Gerät und an jedem beliebigen Ort die gewünschten Spiele zu spielen“, so Nadella. „Die Anzahl der monatlich aktiven Xbox Live-Benutzer stieg auf den Rekord von 65 Millionen, wobei die höchste Anzahl von Mobil- und PC-Benutzern bisher zu verzeichnen war.“

„Mit Minecraft Earth und Mixed Reality bringen wir eines der beliebtesten Videospiele der Welt für eine neue Generation von mobilen Spielern. In diesem Jahr haben wir unsere Erstanbieter-Studios fast verdoppelt, um differenzierte Inhalte für unsere schnell wachsenden Abonnementdienste bereitzustellen wie Xbox Game Pass, jetzt sowohl auf Konsolen als auch auf dem PC verfügbar. “

„Ich sage, wir sind im Gaming-Bereich tätig, weil wir glauben, dass sich der Gaming-Markt auf weltliche Weise verändern wird“, so Nadella später. „Wir hatten schon immer eine Gaming-Position mit Konsole und dem PC, aber wir sind der Meinung, dass jeder Endpunkt in der Tat ein großartiger Endpunkt für High-End-Spiele sein kann. Dort befindet sich auch unsere strukturelle Position Jetzt haben wir ein Geschäftsmodell mit Game Pass und alle unterstützenden Mechanismen für Game Pass wie Game Streaming. Wir haben ein soziales Netzwerk in Xbox Live, das das Beste im Geschäft ist. Ich bin also der Meinung, dass wir in einem Markt gut positioniert sind, der trotz aller Erfolge, die wir im Laufe der Jahre erzielt haben, viel größer sein wird als das, was traditionell beim Spielen der Fall war. “

„Der zweite Punkt ist, dass es auf dem Rest der Cloud-Investition aufbaut. Wenn Sie sich also überlegen, was wir mit xCloud machen, ist es eine Arbeitslast, die auf Azure aufbaut“, fuhr er fort. „Wenn Sie über die Kapitalallokation nachdenken, was in der Cloud passiert, was am Rande passiert, wie wir das Netzwerk aufbauen, wie wir mit Streaming optimieren … Dieselbe Infrastruktur zum Beispiel hat sich auch Sony für Azure entschieden sowie Benutzer AI-Fähigkeiten.“