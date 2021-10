Microsoft Flight Simulator erhält Game of the Year Edition

Microsoft Flight Simulator - (C) Microsoft

Asobo Studio begeisterte im vergangenen Jahr Flugsimulationsfans mit dem Microsoft Flight Simulator. Dieser bot vielen Gaming-Enthusiasten einen schönen “Urlaub” abseits der tobenden Pandemie und den damit verbundenen Lockdowns. Xbox gab nun bekannt, dass Microsoft Flight Simulator: Game of the Year Edition am 18. November erscheinen wird.

Ein Dankeschön an die Fans

Laut Xbox Wire wird die Game of the Year Edition der Flugsimulation ein kostenloses Update für alle sein, egal ob PC oder Konsolen Spieler. Das Update dient als Dankeschön an alle Fans die Microsoft Flight Simulator zu einem solchen Phänomen gemacht haben. Das Update umfasst fünf neue Flugzeuge, acht neue Flughäfen in den USA, Deutschland und der Schweiz. Ausserdem gibt es neue Missionen, neue Tutorials und neue Photogrammmetrie-Städte. Microsoft Flight Simulator: Game of the Year Edition wird auch DX12 für PC-Spieler unterstützen und ein aktualisiertes Wettersystem erhalten.

Nicht alle DLC’s werden enthalten sein

Diese wurde die Anfang des Jahres angekündigt wurde und wird am gleichen Tag erscheinen. Fans, die online gegen Freunde antreten möchten, müssen den DLC daher separat erwerben, der die Spielmodi von Reno Air Races und eine Vielzahl von Farben und Aufklebern für die Flugzeuge im Spiel enthält.

Ebenso wird der Top Gun: Maverick DLC von seinem ursprünglichen Erscheinungsdatum am 19. November auf den 27. Mai 2022 verschoben. Wer sich also in die Cockpits des Tom Cruise Klassikers schmeißen möchte muss noch bis zum Release der Kinofortsetzung warten.

Das Spiel ist im Xbox Game Pass für PC und Konsole erhältlich und erhält, abgesehen von der kommenden Game of the Year Edition, ständige Updates und Support.

Microsoft Flight Simulator ist ab sofort für PC und Xbox Series X/S verfügbar.