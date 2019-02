4A Games brachte uns bisher mit den Metro-Spielen neue Maßstäbe in Sachen Grafik. Auch Metro Exodus ist da wieder vorne mit dabei. Doch welche Version sieht am Besten aus? Xbox One X? PlayStation 4 PRO?

4A’s Redux Engine zeichnet sich seit jeher durch hervorragende volumetrische Lichteffekte und eine individuelle Beleuchtungslösung aus. Dies waren die Highlights der Technologie für Metro 2033 und Metro Last Light. Mit Metro Exodus wurde diese Lösung jedoch weitgehend überarbeitet, um eine vollständige physikbasierte Rendering-Pipeline zu unterstützen. Im Gegensatz zu seinen Vorgängern findet Metro Exodus in einer Mischung aus linearen und offenen Welten statt. Dadurch hatte 4A Games mehr Kreativität erhalten, wie sie mit der Beleuchtung des Spiels umgehen. Wie erwartet wird das Gelände des Spiels dynamisch beeinflusst und es gibt Stürme, Regen und (vor allem atemberaubenden) Schnee. Gerade die Schnee-Rendering-Technologie sieht sehr überzeugend aus.

Grafikvergleich zwischen Xbox One X, PlayStation 4 PRO und PC

Die Kollegen von Gamingbolt.com machten sich an einen Grafikvergleich zwischen den vorhandenen Versionen von Metro Exodus. Der Gaming-PC der für dieses Video verwendet wurde ist umfasst eine GTX 1080Ti, 16 GB GDDR4-Speicher und eine Ryzen 1700-CPU. Also bitte nicht die Konsolen schlecht reden, der Gaming-PC kostet etwas mehr…