In den letzten Wochen wurde viel über das größere, offenere Level-Design von Metro Exodus gesprochen.

Wie Entwickler 4A Games bereits angekündigt hat wird jedes Level mehrere Stunden lang dauern. Den Eindruck hatten viele auch von der E3-Demo, welches dieses Jahr gezeigt wurde.

„Exodus ist viel, veil größer als Metro 2033 oder Last Light„, so Huw Beynon von Publisher Deep Silver.

Gamingbolt.com hat sich, vor nicht allzu langer Zeit über das Spiel mit Beynon unterhalten und uns die Frage gestellt, wie groß die gesamte Kartenfläche des Spiels im Vergleich zu früheren Spielen sein wird. Anscheinend ist das Demo-Level, das auf der E3 selbst gespielt wurde, laut Beynon zwanzigmal so groß wie das größte Level von Last Light, dem vorherigen Titel der Shooter-Serie. Was noch interessanter ist, ist, dass dies gezeigte Level nicht einmal das größte Level im Spiel sein wird.

„Deutlich größer“, sagte er, als die Frage gestellt wurde. „Ich denke, das größte Level des vorherigen Spiels, Metro Last Light , war 200 mal 200 Meter. Der, den du heute gespielt hast, war 20 mal so groß. Und das ist nicht einmal unser größtes Level. „

Wir werden sehen wie 4A Games hier die „Spannung“ halten kann. Immerhin muss man viel mit der Umwelt interagieren. Wir hoffen nur das dies nicht all zu unnötig anfühlt.

Metro Exodus erscheint am 22. Februar 2019 für PC, Xbox One und PlayStation 4.